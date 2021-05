Ether busca opacar al bitcoin y supera su máximo valor ante las perspectivas de su uso en el sistema financiero

Divisas

Ha trepado un 325% en lo que va de año, superando por mucho el avance de una criptomoneda más popular como el bitcoin.

La criptomoneda ether superó los US$ 3.000 el lunes, estableciendo un nuevo récord máximo en un fulgurante ascenso que ha opacado incluso al bitcoin, ya que los inversionistas piensan que tendrá mayor uso en un futuro sistema financiero descentralizado.

Ether, el "token" comerciado en la plataforma de cadena de bloques ethereum, mejoraba un 3% en Bitstamp, a US$ 3.144,81, en las operaciones matinales en Londres. Ha trepado un 325% en lo que va de año, superando por mucho el avance de una criptomoneda más popular como el bitcoin.

Los grandes avances son un reflejo parcial de las ganancias del bitcoin de fines de 2020, dijo James Quinn, director gerente de Q9 Capital, un gestor privado de patrimonio en criptomonedas de Hong Kong.

También muestra mejoras en la cadena de bloques ethereum, señaló, así como un creciente cambio hacia las "DeFi", o finanzas descentralizadas, que se refieren a transacciones ajenas a la banca tradicional y para las que ethereum es una plataforma crucial.

"Al principio, el avance fue liderado realmente por el bitcóin, ya que entraron muchos inversores institucionales y ese fue su primer puerto de entrada natural", señaló Quinn. "Pero como el aumento ha madurado en los últimos seis meses, está el DeFi y gran parte de él está construido sobre el ethereum".

El lanzamiento de fondos comerciados con ether en Canadá y el alza de la demanda de billeteras para hacer transacciones con "tokens" no canjeables como el arte digital también han hecho subir el precio.

El bitcóin, el mayor criptoactivo mundial, con más de US$ 1 billón de capitalización de mercado, recuperó la marca de los US$ 50.000 la semana pasada y rondaba los US$ 58.700 el lunes, un alza cercana al 4%, pero muy por debajo de su récord máximo de US$ 64.895,22.