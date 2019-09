Euro cae a mínimos de dos años y la libra roza niveles de 1985

Divisas

El dólar se fortalece en una sesión festiva en EEUU. El euro pierde el soporte de 1,10 dólares para adentrarse en mínimos de 27 meses, y la libra se desinfla a US$ 1,20, a un paso de niveles inéditos desde 1985.

La cotización del dólar mantiene firme una tendencia alcista que podría dar pie a nuevas iniciativas por parte de Donald Trump, contrario a las subidas de la divisa estadounidense y especialmente crítico por ello con la Reserva Federal.

El goteo bajista en el euro borra un soporte, el de los US$ 1,10, que permanecía vigente desde la primavera de 2017. El pasado viernes la divisa comunitaria contuvo sus caídas justo por encima de este nivel. Pero el inicio del mes de septiembre, una sesión festiva en EEUU, rompe esta barrera.

Las ventas de los inversionistas desinflan la cotización del euro hasta los US$ 1,09, un nivel inédito desde hacía 27 meses.

Las pérdidas en lo que va de año superan ya el 4%, y se sitúan a un paso de igualar la caída acumulada durante todo 2018, cuando superó el 4,5% de bajada.

La ruptura del soporte de US$ 1,10 se produce a falta de semana y media para la reunión del Banco Central Europeo. Todos los analistas prevén para el 12 de septiembre una nueva batería de estímulos monetarios, y entre las medidas más probables destaca un recorte adicional en la facilidad de depósito, que acentuaría las tasas negativas del -0,40% actual.

Las expectativas de nuevos estímulos por parte del BCE han aumentado en paralelo a los temores a una entrada en recesión de Alemania y a un más que probable Brexit sin acuerdo. El rumbo adoptado en las últimas fechas por el Gobierno de Boris Johnson refleja la determinación el nuevo Ejecutivo de materializar la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin necesidad de consensuar un acuerdo, una situación que podría provocar un caos económico en Europa.

El Brexit y la libra

Los efectos de un Brexit caótico pasarían de puntillas por la economía estadounidense, hasta ahora con un comportamiento más firme que la europea, a pesar de la inquietud que genera la curva de la deuda de EEUU.

La fortaleza del dólar no sólo es extensible a su cruce con el euro. La amenaza de un Brexit sin acuerdo y el dato peor de lo previsto de actividad manufacturera en Reino Unido desinflan la cotización de la libra hasta los US$ 1,20, a un paso de los US$ 1,201 que representan sus mínimos de más de tres décadas, de 1985.

La controvertida iniciativa de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico para evitar un eventual bloqueo a un Brexit caótico ha convulsionado la actividad política en Reino Unido, hasta el punto de reavivar las especulaciones de unas elecciones anticipadas. La incertidumbre política se dispara al tiempo que los datos macro apuntan a una mayor debilidad.

El índice PMI manufacturero de Reino Unido correspondiente al mes de agosto ha caído hasta los 47,4 puntos, nuevos mínimos desde 2012, y más lejos de los 50 puntos que separa la contracción del crecimiento. El dato se quda además muy por debajo de los 48,4 puntos que esperaban los analistas

Trump y la Fed

En medio de las últimas disputas arancelarias, el dólar también roza máximos frente al yuan. La divisa china se afianza por encima de las siete unidades por dólar, en zona de mínimos de 11 años. La semana pasada el yuan completó su mayor caída mensual en 25 años.

Los continuos máximos del dólar podrían elevar la presión que viene ejerciendo Donald Trump sobre la Reserva Federal. El presidente estadounidense es partidario de unas rebajas de los tipos de interés más agresivas, un movimiento que podría frenar la escalada del dólar.