KFC se suma a la fiebre por las criptomonedas: aceptará pagos con bitcoins

KFC también se suma al furor por las criptomonedas y anunció que su filial en Canadá aceptará pagos con bitcoin.

La cadena de comida rápida especializada en pollo creó una promoción con el nombre #BitcoinBucket y un rastreador en vivo con el precio vigente para el producto en bitcoins, que equivale a 20 dólares canadienses, según informan medios especializados en la criptomoneda.

El pago del producto con esta moneda virtual, no obstante, no se podrá realizar en los locales tradicionales de KFC, sino que sólo a través de compras por internet y envíos a algunas zonas de Canadá.

Así, el cliente paga exactamente el precio del combo (que incluye pollo frito, papas y salsas) con el valor del Bitcoin en el momento y la compañía entregará el producto a la dirección del cliente.

La compañía está aceptando Bitcoin a través de Bitpay como una de las opciones.

KFC Canada presents The #Bitcoin Bucket. Sure, we don’t know exactly what Bitcoins are, or how they work, but that shouldn’t come between you and some finger lickin’ good chicken. https://t.co/2OKuCHk5Hb pic.twitter.com/UwaduB8toi