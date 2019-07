La libra agrava su caída y ya se habla de una paridad con el euro

Divisas

La determinación del nuevo primer ministro, Borish Johnson, de materializar la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre sin necesidad acuerdo pone en alerta a los inversionistas.

La libra continúa con su espiral bajista, a un paso ya de sus mínimos de más de tres décadas frente al dólar. Mientras que las especulaciones de una paridad de la divisa británica con el euro cobran fuerza, camino de cerrar su peor mes desde octubre de 2016.

El desplome de la libra hasta equipararse con el euro ha dejado de ser un escenario altamente improbable. En una de las casas de apuestas más históricas de Reino Unido, Paddy Power, la cuota que recibirían los apostantes si el euro alcanza la paridad con la libra antes de final de año se redujo ayer hasta situarse dos a uno. Esta mañana la cuota se reducía en mayor medida aún, hasta una proporción de 13 a 8. Esta tendencia y el creciente volumen que alcanzaba han llevado a la firma a bloquear nuevas apuestas.

En un plano más financiero, la apuestas en contra de la libra siguen en pie a través de las posiciones cortas. Los hedge funds encuentran una situación idónea para reforzar sus posiciones bajistas contra la divisa británica. Los datos correspondientes a la semana pasada reflejan un nuevo incremento de las posiciones cortas de los hedge funds contra la libra, hasta sumar 6.110 millones de dólares, la mayor cuantía en cerca de un año.

Los mensajes lanzados por Boris Johnson no sólo no trasladan un tono más conciliador con Bruselas. Su antecesora en el cargo, Theresa May, se mostraba más reacia a afrontar sin ambages un Brexit caótico.

Los mensajes lanzados por Boris Johnson no sólo no trasladan un tono más conciliador con Bruselas. Boris Johnson ha dado por "muerto" el acuerdo sobre el Brexit pactado por su antecesora en el cargo, Theresa May.

El caos que provocaría un Brexit duro extrema los recelos, en un contexto en el que, según varias firmas de inversión, la libra aún no descontaba plenamente un escenario de Brexit sin acuerdo. El pesimismo de los analistas incluye previsiones como la barajada por Morgan Stanley, que abría la puerta a una paridad incluso con el dólar.

En mínimos de 2017

Las previsiones más pesimistas de las firmas de inversión se están cumpliendo en el mes que está a punto de finalizar. Julio se ha convertido en el peor mes para la libra desde octubre de 2016, en plena resaca aún del referéndum sobre el Brexit celebrado cuatro meses antes. El correctivo en lo que va de julio supera ya el 4%.

La oleada bajista en la libra hunde su cotización hasta los 1,21 dólares, nuevos mínimos desde marzo de 2017, y a un paso ya de adentrarse en niveles inéditos desde hace más de tres décadas. El rally del dólar frente a la libra se produce además en vísperas de la más que previsible rebaja de los tipos de interés que anunciará mañana la Reserva Federal de EEUU.

El bloqueo del euro en su cruce con el dólar no ha impedido su escalada frente a la libra. La divisa comunitaria superó ayer la barrera de los 90 peniques, y en su ascenso, en sus máximos intradía de hoy ha rozado los 92 peniques. El euro se encuentra así a un 2% de sus máximos posteriores al referéndum sobre el Brexit de junio de 2016.