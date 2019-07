Los dardos de Donald Trump ahora apuntan contra las criptomonedas

Divisas

No obstante, bitcoin se muestra impenetrable y sube un 0,22%, acercándose a los US$ 12.000.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó ayer su cuenta de Twitter esta vez para lanzar su caballería contra las criptomonedas y para referirse al lanzamiento de la moneda virtual de Facebook denominada Libra que esperan estrenar el próximo año.

El mandatario estadounidense señaló que "no soy un fan de bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire. Los cripto activos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales...".

A lo que continúo afirmando que "la "moneda virtual" de Facebook, Libra, tendrá poca posición o fiabilidad. Si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco, deben buscar una licencia bancaria y estar sujetas a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos, nacionales e internacionales. Sólo tenemos una moneda real en EEUU, y es más fuerte que nunca, confiable y confiable. Es, con mucho, la moneda más dominante en cualquier parte del mundo, y siempre se mantendrá así. ¡Se llama el dólar de Estados Unidos!".

De esta forma, el jefe de Estado criticó la volatilidad de las criptomonedas e incluso aludió a en qué está radicado el valor de los activos que sostienen las monedas digitales. Además, mencionó que al no estar regulados pueden facilitar "actividades ilegales" como el tráfico de drogas, entre otras.

Trump, se une a otros líderes mundiales al comentar los planes de Facebook de aterrizar al sistema de medios de pagos a nivel global a través del lanzamiento de Libra. El presidente norteamericano apuntó que si los planes de la red social controlada por Mark Zuckerberg está en convertirse en un banco, debía conseguir una licencia correspondiente para operar en el mercado.

A pesar de las declaraciones de Trump, según datos de CoinDesk muestra que bitcoin sube en estos momentos un 0,22% ubicándose en US$ 11.690.