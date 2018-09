Los días más tristes para el Bitcoin: pierde casi 70% desde diciembre y no levanta cabeza

Divisas

Desde que cobrara fuerza el desplome en la cotización del bitcoin, el nivel de los US$ 6.000 se ha convertido en una referencia clave.

El precio del bitcoin transita por un nuevo desplome y pone en peligro el nivel de los US$ 6.000, es decir, casi un 70% por debajo de sus récords de diciembre.

Desde que cobrara fuerza el desplome en la cotización del bitcoin, el nivel de los US$ 6.000 se ha convertido en una referencia clave. La estampida que se produjo desde que en diciembre pulverizara sus récords al borde de los US$ 20.000 se frenó, inicialmente, a comienzos de febrero, por debajo de los US$ 7.000.

El posterior rebote se esfumó en un mes, y acabó ahondando los mínimos de la criptomoneda, a inicios de abril, en el nivel de los US$ 6.000.

Un patrón similar se repitió en los tres meses siguientes. La notable remontada lograda durante un mes dio paso a una corrección aún más severa, hasta el punto de propiciar nuevos mínimos justo por debajo del umbral de los US$ 6.000 a finales de junio.

El cambio de semestre dio alas a un nuevo intento de reacción en el precio del bitcoin, con máximos por encima de los US$ 8.000. Esta remontada quedó anulada durante el mes de agosto, y las últimas jornadas han agravado su desplome al borde de los US$ 6.000.

En estos niveles, la cotización del bitcoin se acerca al 70% de desplome desde los récords históricos del pasado mes de diciembre. En lo que va de año ha perdido más de la mitad de su valor.

La desbandada se traduce, en términos de capitalización, en pérdidas superiores a los US$ 200.000 millones desde sus récords. En diciembre superó los US$ 325.000 millones de capitalización, una cifra que se ha desinflado hasta el extremo de poner en riesgo el umbral de los US$ 100.000 millones.

No sólo la cotización del bitcoin bordea sus horas más bajas desde los récords registrados el pasado mes de diciembre. La pérdida de protagonismo se ha traducido en un brusco descenso en dos factores con una elevada "correlación" con su cotización: el volumen negociado y el número de búsquedas en Internet.

El volumen diario de negociación del bitcoin se disparaba en su momento de mayor esplendor, coincidiendo con los récords de diciembre, por encima de los US$ 20.000 millones. En junio, en el momento en el que su precio bajó de los US$ 6.000, la contratación diaria se hundía por debajo incluso de la barrera de los US$ 5.000 millones, menos de una cuarta parte del dinero que movía en diciembre. Estas cifran han ido en descenso, y a día de hoy, en las últimas 24 horas, su negociación se limita a US$ 4.500 millones.

Goldman y la SEC

Las caídas sufridas durante el mes de agosto se agravaron con la decisión del supervisor bursátil estadounidense, la SEC, de rechazar de nuevo la aprobación de fondos cotizados(ETF) sobre el bitcoin, una medida que habría ayudado a facilitar el acceso a la inversión en la criptomoneda.

Sin el estímulo de un ETF sobre el bitcoin, su cotización ha continuado perdiendo fuerza. Las ventas se han acelerado incluso con las informaciones sobre una posible marcha atrás de Goldman Sachs en sus planes de incluir a corto plazo las criptomonedas en su operativa de trabajo.

La medida de Goldman Sachs y las reticencias de otras entidades públicas y privadas invitan a pensar en un retraso en los plazos barajados para la penetración del bitcoin y del resto de criptomonedas en el sistema financiero 'tradicional'.