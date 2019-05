Mayo, el mes en que el dólar subió más de $ 30 y se afirmó sobre los $ 700

Divisas

En la última jornada de la semana, el tipo de cambio se ubicó en $ 710, lo que representa una subida de $ 0,5 con respecto al cierre del día anterior.

En medio de un ambiente internacional donde las relaciones comerciales no dejan de deteriorarse, el peso chileno terminó el mes alza, por lo que se afirmó sobre la barrera de los $ 700.

Las mayores tensiones comerciales durante el quinto mes del año producto de una intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ahora sumado que Trump anunció aranceles sobre los productos mexicanos llevaron a que el valor de la divisa norteamericana en Chile se disparara $ 33,1 durante el periodo.

Según comentan operadores del mercado, la aversión al riesgo que está sacudiendo a los mercados accionarios en medio de las crecientes tensiones comerciales a nivel global está presionando a la baja al peso chileno.

Además de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump a imponer aranceles a México "hasta que se remedie el problema de la Inmigración Ilegal", se suma la respuesta del gobierno chino al veto a Huawei.

La administración de Xi Jinping anunció hoy la creación de una lista de "entidades no fiables", que incluirá personas y entidades que "no cumplan las reglas del mercado, se salgan del espíritu de los contratos o impongan un bloqueo o confisquen a empresas chinas para propósitos no comerciales, lo que daña gravemente sus derechos e intereses legítimos".