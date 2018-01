Petróleo supera la barrera de los US$ 70 por barril por primera vez en más de tres años

Divisas

Los valores del hidrocarburo están subiendo a medida que las reservas en Estados Unidos sufren su mayor descenso en una década.

El precio del petróleo subió hoy a sus niveles más altos en más de tres años, impulsado por la mayor baja en los inventarios estadounidenses en una década.

En el mercado spot de Londres, el crudo Brent alcanzó un precio de US$ 71,20 por barril, mientras que en EEUU, el WTI llegó a US$ 63,86, precios no vistos desde principios de diciembre de 2014.

La semana pasada, las reservas de crudo de EEUU cayeron en 4,95 millones de barriles, su octavo retroceso consecutivo.

En el nivel actual, sin embargo, los inventarios de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, según indicó el Departamento de Energía.

"Las reservas de petróleo en EEUU y en el resto del mundo continúan mostrando descensos progresivos", comentó Giovanni Staunovo, analista de commodities de USB Group AG en Zurich, a la agencia Bloomberg.

El experto agregó que "los decrecientes inventarios" son la principal causa del rally de los precios desde el invierno (verano en el hemisferio sur), los que a su vez están causados por una oferta que crece poco y un fortalecimiento en la demanda.