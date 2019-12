¿Poca fe en la intervención del Banco Central? Operadores siguen viendo el dólar en $ 800 en los próximos días

Divisas

Los 60 encuestados entre el 1 y 2 de diciembre pusieron una mediana de $ 800 para el dólar en una semana más, mismo nivel que ven para el valor del billete norteamericano para 28 días más.

La intervención del Banco Central para frenar la escalada del dólar que llegó incluso a estar en $ 838 no parece convencer del todo a los expertos consultados por el ente emisor en la tradicional Encuesta de Operadores de Financieros (EOF).

Cabe recordar que el jueves pasado el ente emisor anunció que intervendrá el mercado local con US$ 20 mil millones, operaciones que comenzaron ayer con la venta de US$ 200 millones en el mercado spot y otros US$ 200 millones en contratos forward.

Otro de los puntos por los que fueron consultados los responsables de las decisiones financieras de instituciones ligadas a la industria bancaria local, a las administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos y entidades extranjeras tuvo que ver con la tasa de política monetaria. Y esperan que la reunión de hoy la TPM baje a 1,63%, un movimiento más moderado que el esperado en la encuesta anterior.

Además, sobre la inflación esperan que en noviembre suba 0,1% y 0,2% para las dos siguientes mediciones del IPC.