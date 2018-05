TDLC rechaza apelación de BancoEstado y le ordena abrir cuentas bancarias a operadores de criptomonedas

Divisas

Mientras tanto, Scotiabank e ItaúCorpbanca también apelaron a la decisión del tribunal de reabrir las cuentas a CryptoMKT y Buda.com, recurso que aún se encuentra en estudio por parte de los ministros.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó rechazar la apelación que había hecho BancoEstado en contra de la medida cautelar de abrir las cuentas bancarias a operadores de criptomonedas –CryptoMKT y Buda.com- que había ordenado hace unos días atrás el TDLC, luego que la compañía estatal cerrara sus operaciones en marzo.

La instancia determinó que los argumentos expuestos por la firma presidida por Arturo Tagle no eran suficientes, los "que tiene por objeto impedir los efectos negativos de las conductas sometidas al conocimiento de este Tribunal".

No obstante, la decisión no fue unánime, ya que dos de los tres ministros votaron en contra de la medida: María de la Luz Domper y Jaime Arancibia.

Mientras tanto, ItaúCorpbanca y Scotiabank presentaron sus escritos donde exhibieron las razones de su rechazo a abrir las cuentas corrientes a los operadores de criptomonedas.

El banco controlado por ItaúUnibanco esgrimió ante el TDLC que a mediados de 2017 su casa matriz empezó a actualizar sus políticas de prevención de lavado de activos, por lo que un comité interno de la firma, determinó así cerrar su contrato con Buda.com el 21 de febrero de 2018.

Según, ItaúCorpbanca, la entidad tendría un "rol coadyuvante del Estado en el control del sistema de pagos y en el combate del sistema de pagos y en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

Con este escenario, el banco comandado por Milton Aluhy aduce que "el daño que se produce cuando falla la regulación bancaria no lo sufre solo ItaúCorpbanca en razón de las sanciones que se le imponen, ni se agotan sus efectos en las responsabilidades de que resulta objeto. La verdadera víctima del lavado de dinero es el sistema de pagos y la fe pública del sistema financiero chileno".

Además, la firma de capitales nacionales y brasileros considera que "es esencial que pueda determinar libremente con qué clientes operar, para poder cumplir su rol coadyuvante. Si no puede 'filtrar' las actividades cuyo riesgo es mayor a lo tolerado por sus sistemas, de nada sirve su rol coadyuvante".

También ItaúCorpbanca declaró que "si los bancos no pueden determinar qué operaciones aceptar y cuáles no, no tienen cómo adoptar mecanismos preventivos de fraude razonables y suficientes".

En el caso de Scotiabank, la entidad canadiense acusó ante el TDLC que CryptoMKT no había cumplido lo señalado en su contrato relacionado a la cuenta corriente que mantenía en el banco: "Cabe destacar que la ficha de este cliente constataba que no debieran existir más de 25 movimientos de operaciones mensuales por menos de $ 20 millones. A la fecha que se le requirió acreditar el origen de sus fondos, existían más de 370 transferencias mensuales por más de $ 430 millones".

El gerente legal de Buda.com, Samuel Cañas, manifestó que la resolución del Tribunal los dejo conforme porque "ratifica que los hechos denunciados revisten de la gravedad suficiente".