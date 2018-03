US$8.500 es la cotización del bitcoin que opera estable

Divisas

Poco usual para una jornada en el mundo de las criptodivisas, el bitcoin apenas varía 0,70%, llegando sobre los US$ 8.500.

No onstante, la historia no es la misma para las rivales de la polémica moneda: encabezadas por el ethereum, que cae 10,88% hasta llegar US$ 547,03; por su parte el litecoin retrocede 5,09% para alcanzar los US$ 160, 81.

Por su parte, el modesto ripple, baja 2,10%, situándose en un valor se 67 centavos de dólar.