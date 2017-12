Volatilidad del bitcoin impulsa alza en ingresos de bolsa suiza

Divisas

En las últimas dos semanas, han aumentado a 184 millones de francos (US$186 millones). Eso es el 18 por ciento de los ingresos de productos estructurados, desde casi cero a principios de año, cuando solo un derivado se cotizaba en la bolsa suiza SIX, según datos de la bolsa observados por Bloomberg.

Suiza se está estableciendo como un centro de moneda digital a medida que aumenta el interés en las criptomonedas entre los clientes de muy alto valor neto y los inversionistas institucionales. La Fundación Ethereum, que está detrás de la segunda criptomoneda más grande, está constituida en el país. Crypto Finance AG, dirigido por el ex banquero de UBS Jan Brzezek, actualmente también está buscando una licencia bancaria y una licencia para vender un criptopofondo a inversionistas institucionales.

El ingreso de la Cboe Global Markets Inc. y los futuros de la CME en diciembre está ayudando a traer monedas digitales a la corriente principal porque muchos inversionistas profesionales no estaban dispuestos a hacer negocios en las plataformas no reguladas donde cotiza actualmente el Bitcoin. Cboe y CME están regulados, lo que puede calmar las preocupaciones de algunos inversionistas.

"Los productos estructurados con Bitcoin como subyacente han visto una mayor demanda en las últimas semanas y se encuentran entre los contribuyentes más fuertes a los ingresos en esta categoría de productos", dijo Six en un comunicado enviado por correo electrónico.

Con la volatilidad a 30 días del Bitcoin alcanzando su nivel más alto desde enero de 2015, hay una gran oportunidad para que los operadores realicen apuestas con derivados.

Vontobel y Leonteq se encuentran entre los proveedores de los productos estructurados que se comercializan a través de Six. El banco privado suizo Vontobel ofrece lo que llama certificados de participación, una especie de derivado que permite apuestas a favor o en contra de la moneda digital.