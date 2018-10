Yuan llega a su menor nivel en más de diez años tras temores de que guerra comercial se intensifique

Divisas

El yuan tocó su nivel más bajo desde mayo de 2008, cuando el banco central redujo su fijación diaria y dio indicios de que la guerra comercial con EEUU podría intensificarse.

La moneda disminuyó 0,15% a 6,9724 yuanes por dólar en Shangai, un nivel que no se veía desde la crisis financiera mundial. Eso ocurrió después de que el Banco Popular de China debilitara su tasa de referencia diaria, que restringe los movimientos del yuan en un 2%, al más bajo en más de una década.

Bloomberg informó que EEUU se está preparando para anunciar aranceles -a principios de diciembre- sobre todas las importaciones chinas restantes si las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo mes no logran aliviar las tensiones. Trump le dijo a Fox News que un acuerdo con China tiene que ser "genial" porque la nación asiática ha "drenado" a EEUU, aunque no cree que China esté "lista" todavía.

"Las presiones de depreciación se están intensificando", dijo Gao Qi, estratega cambiario de Scotiabank en Singapur. "El yuan no bajará a US$ 7 antes de que Xi y Trump se encuentren. Pero si esa reunión no mejora las relaciones entre China y EEUU, una caída a 7 probablemente será inevitable".

El yuan en tierra cambió a US$ 6,9604 a partir de las 5 pm en Shanghai, mientras que la tasa en el extranjero ganó 0,07%.

La moneda china ha caído alrededor de un 9% en los últimos seis meses, lo que avivó un debate sobre si, o cuándo, se deslizará a US$ 7. Tal movimiento es poco probable ya que la balanza de pagos internacional de China sigue siendo sólida y las autoridades monetarias están decididas a estabilizar el mercado, según un comentario de primera plana en el Diario de Información Económica de la Agencia de Noticias Xinhua el martes.

En una reunión informativa en Beijing el viernes, el vicegobernador del PBOC, Pan Gongsheng, dijo que el banco central tomará medidas macroprudenciales para estabilizar las expectativas en el mercado cambiario, y confía en que el yuan se mantendrá básicamente estable a niveles razonables.