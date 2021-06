Dólar cae en operaciones fuera de rueda tras nuevo anuncio de venta de dólares de Hacienda

Mercados

La divisa ha caído cerca de $10 después del cierre llegando a los $726.

Una nueva venta de dólares anunciada por el ministerio de Hacienda hace retroceder el precio del dólar en las operaciones fuera de rueda.

Según la comunicación del martes, "se informa que el 30 de junio se subastarán US$ 500 millones, con lo cual el monto total a subastar durante junio llegará a US$ 4.100 millones".

Esto después de que inicialmente Hacienda estimara subastar US$ 3.000 millones en junio y luego anunciara que, "derivado de necesidades de financiamientos mayores a lo habitual", se subastaría un máximo diario de US$ 300 millones entre el 22-30 de junio, con lo cual el monto total a subastar en el mes alcanzaría US$ 3.900 millones.

Además, la cartera informó que "para el mes de julio de 2021 se estima subastar un monto total de hasta US$ 4.700 millones, con un máximo diario de US$ 500 millones".

Desde el mercado explican que el origen de las nuevas subastas se vincula a la necesidad de Hacienda de cambiar los dólares que ha captado en el extranjero por pesos chilenos para poder hacer transferencias, en el escenario de la crisis del Covid-19.