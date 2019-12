Fernando Larraín: “No le pidamos a las AFP que sean los garantes del sistema de seguridad social de Chile”

Mercados

Gerente General de las AFP afirmó también que en la industria “hay voluntades para hacer cambios”.

En entrevista con el programa de TVN Estado Nacional esta mañana, el gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fernando Larraín, habló sobre las mejoras al sistema de pensiones y la reforma previsional que el Presidente Piñera anunció que dará a conocer en los próximos días. Respecto del rol de protección social de las administradoras, dijo "que no le pidamos a las AFP que seamos los garantes del sistema social en Chile".

"El sistema de protección social chileno tiene varios actores, las administradoras son uno de ellos. Para mejorar el sistema los actores deben tener cambios y adecuarse de mejor forma. Y en esa línea tenemos que mejorar y acercarnos de mejor forma a nuestros afiliados, dar más información", afirmó.

Añadió que a las AFP las regula la Superintendencia de Pensiones y si fueran los garantes de la seguridad social, "nos debiera regular la superintendencia de seguridad social. Entonces no le pidamos a ciertos actores, en particular a las AFP, que se hagan cargo de todo un sistema. Suena bien en eslogan, pero es imposible hacerlo".

"Hay voluntad en la industria para hacer cambios"

Larraín también afirmó que "que en la industria hay voluntades para poder hacer cambios". "Hace cuatro o cinco años que estamos debatiendo y diciendo que el sistema requiere cambios. No estamos por el status quo, porque esto genera que las pensiones estén por debajo de las expectativas de las personas y el problema es que, si se proyecta hacia adelante, las pensiones estarán más por debajo si no se hacen cambios", sostuvo.

Agregó que hay varias propuestas dentro de las mismas AFP, por ejemplo, indicó, hay administradoras que están por devolver comisiones cuando las rentabilidades son negativas o cobrar de una manera diferente. "En la situación país en la que estamos, creer que sentarme a la mesa porque voy a tener la razón, no es correcto, hay que abrir espacios a conversación".

Respecto de la discusión en torno a entregar mejores pensiones, sostuvo que el foco debe estar en fortalecer los tres pilares del sistema, el solidario, el contributivo y el voluntario. "Es una discusión mucho más amplia y compleja de qué hacer o qué no hacer con las AFP. El foco tiene que estar en las pensiones y no es las AFP", señaló.

Competitividad y transparencia

Consultado sobre el anuncio del Presidente respecto de la reestructuración de la industria de las AFP en aspectos como competitividad y transparencia, afirmó que las administradoras entregan información de manera diaria y regular a la superintendencia de pensiones.

"Si hay cosas que debemos entregar de mejor manera, espero que la superintendencia de pensiones o el ministerio del Trabajo nos diga qué está faltando. Lo que falta, además de avanzar en transparencia que siempre se puede avanzar, es cómo entregar información de una manera más sencilla para que todas las personas, y futuros pensionados, puedan comprender de mejor forma las decisiones", dijo.

Respecto de la competitividad en el sistema, indicó que hay competencia en la industria, en comisiones, rentabilidad y calidad de servicio. "Si se busca para generar más rentabilidad hay que cambiar el régimen de inversiones, más competencia es más cantidad de actores, no nos olvidemos que en los noventa había más actores y las comisiones eran más altas".

En relación a nuevos actores, sostuvo que le parece bien y son bienvenidos. Lo fundamental es que aquellas instituciones - con o sin fines de lucro, públicas o privadas, - que ingresen resguarden y administren de buena forma los ahorros de los trabajadores de Chile.

"Es crucial que estas administradoras sean de giro único, que se deban a esto, de lo contrario, terminaríamos con conflicto de interés demasiado, por ejemplo, instituciones financieras que prestan crédito y administran fondos de pensiones. Los grupos no pueden compartir ni áreas de inversiones o comerciales", afirmó Larraín.

Respecto de la creación de una AFP estatal si opera con las mismas reglas del juego no hay problema, pero esto no mueve la aguja en nada, eso no va a cambiar las pensiones. El 5% (adicional) puede mover el pilar solidario, pero no el contributivo, que son más de un millón de personas", afirmó.

"Por eso es importante legislar hoy, tenemos que subir las pensiones que están fuera del pilar solidario", dijo.

Sobre la posibilidad del retiro de fondos en caso de excepciones como enfermedades catastróficas, dijo que siempre va en desmedro de las pensiones. "Hay personas que cotizaron sólo cinco años y reciben $ 15 mil o $ 20 mil, avancemos para que puedan retirar sus ahorros, no tiene sentidos en estos casos".