AFP aportaron más de US$ 18.000 millones al ahorro de trabajadores en 2017 por gestión de fondos

Finanzas Personales

El año pasado fue uno muy bueno para la Bolsa de Santiago. Esto, permitió que los fondos de pensiones se viesen favorecidos, sobre todo los que más exposición tienen a la renta variable, logrando la mejor rentabilidad de los últimos siete años.

De acuerdo a un informe de la Asociación de AFP, las administradoras, a través de la gestión de los fondos, aportaron un total de US$ 18.357 millones a los ahorros de los trabajadores adscritos al sistema.

"La rentabilidad se tradujo en un mayor valor del ahorro en las cuentas personales por

US$ 18.357 millones, cifra superior al Fondo Estatal de Reserva de Pensiones, que suma

US$ 10.010,9512 millones. El Fondo C es el que más aportó este año al total de activos de los Fondos de Pensiones con MM$ 3.783.461, equivalentes a US$6.149 millones, 32% del incremento total anual", explica el reporte elaborado por el gremio.

Según a lo que establece el documento, los tres factores que tuvieron una mayor incidencia positiva en la rentabilidad de los fondos de pensiones fueron la renta variable extranjera, la local y los fondos mutuos y de inversión también nacionales.

Por el contrario, las tasas de interés de mercado afectaron negativamente al rendimiento de los fondos, especialmente a los más conservadores, es decir, al D y al E.

Inversión de los fondos

El informe de la Asociación de AFP indica que el valor de los fondos de pensiones en 2017 ascendió a US$ 210.512 millones. US$ 120.146 millones, un 57% del total, se encuentra invertido en instrumentos nacionales.

De la suma de los activos administrados por las AFP, 21% en títulos y empresas del Estado chileno, 21% en la banca nacional, y un 15% en empresas locales. El 43% restante, en tanto, se encuentra en el extranjero, es decir, US$ 90.296 millones.

La mayor inversión tras las fronteras se encuentra en el continente asiático, con un 14% del total de los fondos, y en Europa, con un 11%. En Latinoamérica está invertido el 7%.