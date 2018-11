Cambio en el tono de la Fed inyecta flujos récord de US$ 1.000 millones a ETF de emergentes

Finanzas Personales

Los comentarios del presidente de la Fed el miércoles redujeron las apuestas de los inversionistas por alzas de tasas en 2019, reavivando la demanda mundial por activos más riesgosos.

El segundo mayor fondo cotizado en bolsa para acciones de mercados emergentes recibió una entrada récord en un día de más de US$ 1.000 millones el miércoles, luego de que los inversionistas redujeran sus apuestas a alzas de tasas de interés en Estados Unidos el próximo año.

El ETF iShares Core MSCI EM vio su capitalización de mercado volver a subir por encima de los US$ 50 mil millones por primera vez desde junio, luego de que el tono moderado en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reavivaran la demanda mundial por activos más riesgosos.

BlackRock lanzó IEMG en 2012 como una alternativa más barata a su ETF de referencia de iShares MSCI Emerging Markets. Después de un comienzo lento, IEMG ahora está pisándole los talones al líder del mercado de Vanguard, VWO, con US$ 57 mil millones.

IEMG ya había recibido entradas de alrededor de US$ 2.300 millones este mes, antes de que los inversionistas subieran la apuesta con otros US$ 1.000 millones, que impulsaron un rally de 2,4% el miércoles. Los sostenidos flujos de entrada han ayudado a que su capitalización de mercado aumente alrededor de US$ 8 mil millones este año a pesar de una caída de los precios de más del 10%.