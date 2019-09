Caso Aurus: CMF sanciona a EY y socio por $ 161 millones en total por infracciones en auditoría a fondo

Finanzas Personales

El regulador sancionó a la compañía por UF 3.450, mientras que a Aceituno por UF 2.300

Al respecto, la resolución adoptada por el Consejo señala que la labor de auditoría juega un rol crucial en la fiabilidad de la información financiera que aportan los agentes del mercado, el que a su vez es un insumo relevante para la toma de decisiones de los inversionistas. Tal fiabilidad es de particular importancia para el correcto funcionamiento de los fondos de inversión, donde la fiabilidad de la información respecto a los saldos y valorizaciones de los activos que gestionan los fondos, resulta fundamental para aquellas personas que fiduciariamente encomiendan la administración de sus recursos.

4.- Habiendo tomado conocimiento de los roles del Sr. Mauricio Peña Merino en cuanto socio y gerente de inversiones de Aurus Capital, no existe evidencia de análisis tendiente a determinar y evaluar si dicha situación correspondía a una deficiencia significativa o debilidad importante en los sistemas de control interno de la entidad auditada.

3.- La documentación de auditoría obtenida en el proceso de confirmación externa asociado a las inversiones registradas en el fondo, no permite a un auditor sin conexión previa comprender la naturaleza, oportunidad y alcance del procedimiento.

2.- El socio a cargo, Sr. Enrique Aceituno, no reparó que la documentación de auditoría obtenida daba cuenta que los auditores no efectuaron de manera diligente el procedimiento de auditoría planificado para validar los saldos contables asociados a la cartera de inversiones del fondo.

1.- Existiendo elementos que permitían cuestionar la fiabilidad de la información recopilada por EY en su proceso de auditoría, en la documentación de dicha auditoría no existen antecedentes relativos a la realización de procedimientos de auditoría adicionales pertinentes tendientes a verificar la fiabilidad de dicha información.

