¿Cómo salir de Dicom?

Finanzas Personales

Expertos explican tres alternativas para lograr salir del temido registro financiero.

Uno de los registros de información más temidos entre los chilenos es el famoso Directorio de Información Comercial (Dicom).

Dicom es un registro de acceso público que contiene información financiera y comercial actualizada de personas y empresas, que es alimentado por distintas bases de datos individuales como por ejemplo, desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Desde Defensadeudores.cl el abogado y socio, Ricardo Ibáñez, explica que las personas tienen distintos caminos para poder salir de este registro. La primera, más rápida y sencilla, es pagando la deuda.

La segunda forma es repactando la deuda con el acreedor. "Al repactar la deuda, el crédito moroso desaparece y es reemplazado por un nuevo crédito, con las condiciones que allí se pacten y que, lamentablemente, generalmente son más caras que el crédito renegociado", sostiene Ibáñez.

Otra manera de salir de este registro es a través de la prescripción de la deuda ya que "todas las obligaciones comerciales están sujetas a un plazo de prescripción y cuando se cumple, la deuda se extingue. Cumplido el plazo, que variará según el tipo de deuda (plazo máximo cinco años), el deudor puede recurrir a un tribunal para que declare la prescripción de la deuda y esa sentencia, que así lo declare, le permitirá eliminar la morosidad", indica el abogado.

¿Cómo puedo evitar caer en Dicom?

Según el co-fundador de Destacame.cl Augusto Ruiz-Tagle, la mayoría de las personas que hoy están sobre endeudadas, es porque no planificaron adecuadamente y tomaron créditos que no eran capaces de pagar. "Para evitar sobre endeudarse, recomendamos que las cuotas de los créditos que se tomen, no superen el 15% del ingreso; así se aseguran de tomar un crédito que van a poder ir pagando mes a mes, y permite estar protegidos ante shocks inesperados, como alguna situación de salud o financiera complicada", indica.

Ruiz-Tagle destaca que a través de plataformas web las personas también pueden ponerse al día, pagando sus deudas con más de 15 instituciones financieras, y acceder a descuentos que llegan -en algunos casos- hasta el 90% de la deuda. "Hoy más de 4.000 personas buscan ponerse al día con sus deudas con descuentos a través de Destácame", sostiene.

Por último, Ibáñez recomienda evitar la repactación de las deudas debido a que "generalmente se efectúan en condiciones muy desfavorables para el deudor, tienen un efecto multiplicador y en muchos casos tampoco se pueden pagar por parte del deudor", advierte.

El abogado invita a que las personas exploren alguna de las soluciones que contempla la Ley de Insolvencia, ya sea la renegociación o la liquidación y ojalá se informen y orienten con personas especialistas en el área. "Muchas veces las personas por temor o por desconocimientos, repactan sus deudas casi a ojos cerrados, y no se dan cuenta que existen otras alternativas que pudieran ser más convenientes", señala.