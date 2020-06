Corte de Antofagasta falla a favor de profesora y ordena a AFP Cuprum devolver los fondos

Finanzas Personales

La recurrente había solicitado sus ahorros previsionales que ascendían a $46,5 millones con el fin de cancelar un crédito hipotecario.

El retiro de los fondos desde las AFP ha sido una de las disputas que ha marcado la tónica en el debate público y de varias cortes del país, ante varios afiliados que han solicitado a la justicia que vea los casos ante la negativa de las administradoras de fondos de pensiones de girar los recursos solicitados.

Una de las causas era vista por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual falló en favor de la profesora María Angélica Ojeda, por lo que ordenó a AFP Cuprum transferir la totalidad de los fondos de capitalización individual. Este es la primer fallo en favor de un afiliado.

De acuerdo a la causa, la defensa de Ojeda buscaba contar con los $46,5 millones con el fin de cancelar un crédito hipotecario.

En fallo unánime, la primera sala del tribunal nortino acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados.

"Resulta poco prudente y arbitrario que un trabajador actual, a propósito de la serie de modificaciones -cuarenta y siete leyes directas- efectuadas al Decreto Ley 3.500 haya terminado en un sistema, que en este caso particular, genera una injusticia que obliga al tribunal a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y decretar lo correspondiente para proteger al afectado", sostiene el fallo.

Dentro de la sentencia, la corte además consideró como argumento para fallar en favor de la profesora que los trabajadores que no cotizaron o lo hicieron en menor medida, "obtienen beneficios estatales que al final de cuentas, logran ingresos superiores frente a la trabajadora (...) y que por lo mismo, la decisión de no devolver los fondos para lograr pagar el crédito hipotecario y adquirir la vivienda, se torna arbitraria en las circunstancias concretas de este conflicto, de manera que la única medida racional desde que aún se desconoce con exactitud el monto de la capitalización individual a partir de la cual genera los beneficios estatales de pensiones solidarias, no es más que disponer la devolución de los fondos, sin perjuicio de que el organismo administrativo en el futuro, le otorgue una pensión mínima que surja de la solidaridad y que no impida superar la crisis económica y doméstica que sufre actualmente".

Ojeda es afiliada a Cuprum y comenzó a cotizar en el actual sistema de pensiones desde el año 1987 hasta 1988. Luego reanudó las cotizaciones en 1990 de forma continua hasta agosto de 2017, año en que decidió jubilarse.

Actualmente, sus ahorros previsionales totalizan los $ 46,5 millones y recibe una pensión de $ 185 mil.

En junio del año pasado, Ojeda envió una carta a AFP Cuprum solicitando la devolución de sus fondos para prepagar el crédito hipotecario que mantiene y así evitar la pérdida de la propiedad por no pago. No obstante, la AFP rechazó su requerimiento.

En el proceso la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó recurrir al TC para ver la constitucionalidad de la aplicación de la ley 3.500, determinando en diciembre del año a pasado que cumple con los requisitos exigidos.