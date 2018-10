CPC estima que reforma de pensiones "tendrá un costo de 60 mil puestos de trabajo"

Finanzas Personales

Unos 60 mil puestos de trabajo sería el costo de la reforma de pensiones del gobierno, según estimaciones de los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

"Siendo súper francos, aquí también hay un sacrificio súper grande de los trabajadores. Porque nosotros sabemos, y esto es economía pura, que un mayor costo tiene efecto en el empleo y en remuneraciones", dijo en T13 radio el presidente de la CPC, Alfonso Swett.

A eso, añadió que ante los anuncios realizados por el gobierno, "calculo que esto tendría un efecto en 60 mil puestos de trabajo", proyectó.

El líder empresarial recalcó el "gran esfuerzo" que los cambios previsionales suponen para el empresariado luego que se aumentara la cotización de 10% a 14% con cargo al empleador, pero también en el fisco, por lo que apuntó a las Fuerzas Armadas.

"Un punto más de cotización son US$ 150 millones menos de recaudación, porque tenemos más costos, por tanto tenemos menos utilidades y si hay menos utilidades hay menos impuestos y menos recaudación. Entonces, solamente en términos tributarios, por menores ingresos, estos son en torno a US$ 650 millones – US$ 700 millones, y si se agrega el alza que va a tener el Estado en términos de los trabajadores que hoy día tiene, podríamos agregar otros US$ 750 millones más, y si a eso le agregamos los US$ 1.100 millones que va a costar el Pilar Solidario", proyectó.

"La verdad es que aquí estamos haciendo todos un esfuerzo bastante importante, entonces a mí me parece también relevante, que a lo mejor las Fuerzas Armadas también hagan un esfuerzo en esto", concluyó.