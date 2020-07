¿Cuáles son las mejores opciones para hacer rendir el 10% de los fondos de pensiones?

Finanzas Personales

Hoy comenzó el proceso para solicitar el retiro del 10% de los fondos previsionales de los afiliados, donde 1 millón 800 mil personas ya han realizado el trámite exitosamente, según informó la Asociación de AFP.

Esta mañana se dio luz verde al proceso para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. La solicitud se hace en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que le corresponde a cada persona, mediante un formulario web donde el afiliado debe informar sobre sus datos personales, monto requerido y medio de pago para recibir sus ahorros previsionales.

Una vez que la AFP aprueba la solicitud, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para que las personas reciban el primer pago correspondiente al 50% del monto requerido, y luego otros 30 días hábiles para recibir la mitad restante. En el caso de quienes tengan un ahorro previsional menor a $1 millón, podrán recibir el monto total en una sola cuota.

El pago se hará vía transferencia a una Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2), a una cuenta bancaria, de caja de compensación o de Cooperativa de Ahorro y Crédito. Para ello, el afiliado debe informar la opción que prefiera e indicar el nombre de la entidad que la administra.

De todos modos, quienes no tengan abierta una Cuenta 2 podrán recibir los fondos en ella, ya que se abrirá automáticamente con el depósito del giro, y no habrá cobro de comisiones por administrar el monto solicitado.

Pero junto con el inicio del proceso para hacer efectivo el retiro del 10%, y dado que podrán hacerlo todas las personas sin importar su situación económica, aparecen varias dudas y opciones sobre cómo administrar los recursos que se van a rescatar.

- ¿Cómo priorizar a la hora de gastar el dinero que se va a retirar?

Ante todo, dependerá de cada caso en particular. Sin embargo hay algunos factores importantes a considerar, y en ese sentido el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, señala que es importante establecer un orden de prioridades para poder planificar de buena manera el uso de estos recursos.

Como primera recomendación, el académico aconseja usar el dinero en consumo básico y pago de cuentas esenciales, como la luz y el agua, en casos donde las personas cuenten con un ahorro suficiente para cubrir sus necesidades durante un par de meses.

La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de ESE Business School Chile, Cecilia Cifuentes, advierte que en este punto, en término de las decisiones individuales, "es recomendable que las personas gasten este dinero de forma prudente y que no se tomen decisiones de gasto que no sean estrictamente necesarias, porque hay mucha incertidumbre de lo que vamos a enfrentar hacia adelante".

En esa línea, ambos expertos establecen como segunda recomendación el pago de deudas, sobre todo aquellas que no se pueden postergar. "Es clave evitar el sobreendeudamiento y las altas tasas de interés de préstamos", indica Ruiz.

Aquí, Cifuentes establece como parámetro la rentabilidad promedio actual de los fondos de pensiones, que se ubica cerca de un 4%. "Si a una persona le están cobrando un interés de 7 u 8% por la deuda que mantiene, será mejor pagarla", aconseja.

- ¿Y en el caso de quienes quieran invertir los recursos?

Para quienes no necesiten el dinero de forma urgente para cubrir necesidades en lo pronto, pero de todas maneras deseen retirar el 10% de sus fondos para destinarlo a algún tipo de inversión, existen varias alternativas.

Por ejemplo, para aquellas personas que quieran mantener un ahorro precautorio en caso de alguna emergencia o imprevisto, el académico de la FEN aconseja invertir el dinero en fondos seguros de corto plazo. "En este sentido un muy buen producto es la Cuenta 2 de las AFP, donde las comisiones son baratas y se invierte en portafolios diversificados, especialmente en los fondos C y D donde el riesgo es acotado".

Por otro lado, están quienes quieren acumular algún tipo de ahorro para fines mayores como la compra de una vivienda, invertir en bienes raíces o incluso mejorar la pensión esperada. En cualquier caso, la recomendación de Ruiz es invertir a largo plazo.

Dependiendo del objetivo de la inversión, las personas podrán elegir entre abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo, u optar por el Ahorro Previsional Voluntario (APV), "una excelente alternativa dado los beneficios que tiene tanto la modalidad A, donde el Estado aporta un 15% del ahorro a afiliados con tasas marginales menores al impuesto a la renta; así como la modalidad B, donde el beneficio este año puede llegar al 40% de ahorro de impuestos", explica el académico.

- ¿Es recomendable dejar los recursos en la AFP si no tengo necesidad de retirarlos?

Cifuentes plantea que quienes no necesiten el dinero de forma urgente y además no paguen impuesto a la renta, "la mejor decisión es no sacar la plata en este momento, sobre todo considerando que hay un año para tomar la decisión".

Ante todo, cree importante tener precaución por el efecto que puede tener en los precios de los activos un retiro masivo de fondos, que más adelante podría perjudicar a quienes decidan rescatar parte de sus ahorros previsionales en este momento.