Diputados rechazan artículos claves del Nuevo Ahorro Colectivo y reforma queda para próximo gobierno

Finanzas Personales

El proyecto incrementaba en 5% la cotización previsional, destinando el 60% a una cuenta individual y el resto a un fondo de reparto intra e intergeneracional.

La Cámara de Diputados aprobó ayer en general el proyecto que crea el Nuevo Ahorro Colectivo, pero el denominado corazón de la iniciativa fue rechazado ante la falta de votos necesarios para lograr el quórum calificado.

Así, pese a contar con 55 votos a favor en la votación en general, el proyecto no logró los 67 sufragios necesarios para las normas que elevaban la cotización, por lo que la iniciativa fue despachada al Senado sin acuerdo en sus artículos clave.

"Hoy en día este proyecto pasa a segundo trámite, pero pasa prácticamente cercenado, y es claro que en segundo trámite nosotros vamos a tener que presentar obviamente una indicación sustitutiva que pueda plantear la nueva propuesta", resumió el diputado UDI, Felipe de Mussy, tras la sesión especial.

En la votación, los parlamentarios del Frente Amplio también rechazaron la iniciativa en alusión a las demandas de la coordinadora No+AFP, asegurando que parte de la nueva cotización podría haber sido administrada por las AFP, argumento que fue descartado por los ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y del Trabajo, Alejandra Krauss.

El titular de Teatino 120 lamentó el resultado de la votación y señaló que ayer no fue "un día particularmente alegre para la democracia, porque el proyecto tuvo 57 votos a favor y sólo 33 en contra. No obstante tuvimos algunas instancias excepcionales de muchos parlamentarios que quisieron acompañarnos con el voto pero que no pudieron por razones personales y se ha perdido la parte más importante de este proyecto".

Eyzaguirre remarcó que este "era un proyecto para generar un nuevo pilar, con cargo a los empleadores y no al bolsillo de los trabajadores, para mejorar las pensiones de quienes actualmente viven con pensiones realmente muy bajas".

En esa línea, lamentó el "traspié" de las normas claves, pero defendió que "las ideas que planteó la Presidenta Bachelet van a quedar y créanme que más temprano que tarde van a volver a la discusión".

Con ello, el emblemático proyecto de pensiones del gobierno de Michelle Bachelet no logró sortear favorablemente su primer trámite constitucional, y ahora pasará al Senado donde se espera que el próximo gobierno ingrese modificaciones en la línea de lo que anunció el presidente electo Sebastián Piñera durante la campaña electoral.

Esto es, un incremento en la tasa de cotización del 4%, el que sería destinado en su totalidad a las cuentas individuales de los pensionados. Además, los fondos adicionales serían administrados por las AFP, mientras que se impulsa la creación de una AFP del Estado para inyectar competencia al mercado previsional.