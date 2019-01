Ejecutivo defiende proyecto previsional e insiste en que no se separará

Finanzas Personales

Los ministros del Trabajo y de Hacienda asistieron ayer a la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja para discutir la reforma de pensiones.

Desde que el gobierno presentó el proyecto previsional, diversos parlamentarios de oposición han señalado que desean separar la iniciativa en dos. Es decir, legislar por un lado lo relacionado con el Pilar Solidario y por otro, lo que tiene que ver con la cotización individual.

Sin embargo, desde el Ejecutivo han insistido en que no están dispuestos a ceder en ese punto. "Sospechamos, con alguna base, que si nos preocupamos de sacar la mitad del proyecto, el otro no va a salir nunca", manifestó ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

De todos modos, la idea de dividir la reforma no es unánime en la oposición. El diputado Raúl Soto, de la Democracia Cristiana, sostuvo en la instancia que no debería separarse. "No comparto el criterio de separar el Pilar Solidario, un sistema de pensiones tiene que ser mirado de forma integral", remarcó.

No obstante, advirtió que la actual administración ha entregado de cierta forma falsas expectativas. "Creo que el gobierno tiene que aprender la lección respecto a cómo le ha jugado en contra el tema de las expectativas y no puede cometer el error nuevamente con este proyecto", indicó.

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión, Gastón Saavedra (PS), insistió en la necesidad de separar la propuesta. "La idea de legislar por separado se hace necesario porque en marzo el ingreso mínimo mensual va a ser $ 301 mil, entonces la distancia respecto de ambos grupos etarios que están dentro del 1 millón 500 mil chilenos es gigantesca", explicó.

"Con nuestros votos, podríamos condenar a 1 millón 500 mil chilenos a vivir por debajo de la línea de la pobreza", enfatizó.

Respecto al financiamiento de la reforma, el ministro Larraín dijo que "siempre es posible hablar de poner más recursos, pero aquí voy a recurrir a una frase del ex presidente Patricio Aylwin: en la medida de lo posible. Tiene que ver con la restricción fiscal. Estamos utilizando buena parte de las holguras en este proyecto. Es tanto así, que no hay espacio para presentar proyectos con gasto fiscal significativo después de la reforma de pensiones".

Baja rentabilidad

Los diputados de oposición también criticaron las bajas rentabilidades y por ende las malas pensiones que tienen los chilenos. Al respecto, Larraín explicó que "las tasas de retorno en el mundo han ido a la baja y en ese escenario se hace más difícil obtener buenas rentabilidades de jubilación".

En ese sentido, destacó que aun en ese contexto, el sistema de pensiones chileno ha tenido desde sus inicios una rentabilidad en torno al 8% anual compuesto.

"Esta rentabilidad es un promedio porque ha ido cayendo en el tiempo, debido a que las tasas de retorno han ido cayendo en el mundo. Dentro de ese escenario, estamos haciendo nuestro planteamiento y no podemos diseñar a partir de cero, no tenemos ese lujo", concluyó el titular de Hacienda.