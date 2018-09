El 65% de las grandes aseguradoras han avanzado en implementación y diseño de normas IFRS 17 y 9 a nivel global

Finanzas Personales

Según reporte KPMG, las aseguradoras más pequeñas han hecho lo mínimo hasta la fecha para el proceso de implementación.

A nivel global, las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) IFRS 9 e IFRS 17 han tenido un lento proceso de evaluación para la implementación el año 2021.



De acuerdo al informe "In it to win it" elaborado por KPMG en que encuestó a 160 compañías en 30 países, el 65% de las grandes aseguradoras han avanzado en el diseño e implementación de las normas IFRS. En el desglose, el 64% se ha centrado en la norma IFRS9, mientras que el 67% en la IFRS 17.

En el caso de las firmas más pequeñas el 26% ha tenido un mayor desarrollo con la primera norma, y sólo el 9% con la segunda. De acuerdo al estudio, tanto las compañías más grandes tienen un mayor avance en el proceso de evaluación de impacto, diseño e implementación de ambas normas.



Mayor presión en los plazos

La implementación de estas normas de acuerdo al estándar internacional contemplaba una fecha límite para su aplicación es el 2021. No obstante, de acuerdo al reporte de KPMG, el 8% de las compañías planea implementar las normas después de ese año, debido a la adaptación local de cada norma o porque están evaluando la adopción voluntaria de estas nuevas reglas, para aumentar el nivel de comparabilidad de la información financiera entre las compañías de seguros a nivel global.



"Esa fecha de implementación puede haber parecido lejana para muchas compañías de seguros, pero en la medida en que han comenzado el proceso de evaluación de los impactos que generarían los nuevos estándares en sus negocios, hay una creciente conciencia del gran esfuerzo, en términos de inversión y de trabajo que implicará la implementación, y que realmente no queda mucho tiempo", sostiene Roberto Muñoz, socio de Auditoría de KPMG Chile.



En ese sentido, el estudio arrojó que mientras trabajan en la implementación, las principales aseguradoras buscan optimizar los sistemas y procesos al mismo tiempo para obtener beneficios a largo plazo para toda la empresa, aunque reconocen que esto puede exceder el tiempo límite establecido para la aplicación, el 2021.



De hecho, el 35% indica que será difícil o muy difícil cumplir con la fecha de implementación planificada. Esto podría conllevar múltiples riesgos, como un menor número de talentos disponibles en los equipos, requeridos para el diseño y la implementación.



Otros obstáculos

Según el informe, 9 de cada 10 compañías de seguros prevén dificultades para tener una dotación suficiente de personas calificadas para llevar adelante el proceso de implementación, dada la alta especialización que requieren las nuevas normas contables.



Por otro lado, cinco de cada diez firmas centran su preocupación en asegurar el presupuesto necesario para implementar estas nuevas reglas.



Junto con ello, el 70% de las empresas consultadas que planea contratar una asesoría en este tema, aún no ha seleccionado un proveedor.



A pesar de la magnitud de los desafíos, el 97% de las compañías más grandes quisieran aprovechar la oportunidad de transformar su negocio, identificando las siguientes oportunidades clave:



- Un 77% se inclina por la optimización de los procesos

- Un 65% privilegia el proceso actuarial; y un

- 58% apunta a la modernización de los sistemas



"Las compañías han ido poco a poco tomando conciencia de lo que significa la implementación de estas normas, en lo que se refiere a los cambios necesarios en sus propios procesos internos", al margen de lo que establezca el propio regulador en Chile (CMF), que ya ha iniciado el proceso de evaluación de impactos para la implementación en Chile de la IFRS 17, indica Roberto Muñoz.