Gobierno evalúa ajustar ley para que migrantes puedan portar fondos de pensiones a países sin convenios

Gobierno busca resolver una de las más insistentes demandas de la población extranjera en Chile.

Una de las demandas más insistentes de la población migrante es la posibilidad de que puedan portar sus fondos de pensiones acumulados en Chile a sus países de origen.

El problema no lo tienen todos, pues existen convenios con varias naciones que permiten dicho traspaso, sin embargo, la situación afecta a quienes provienen de lugares que no tienen suscrito un acuerdo con nuestro país en la materia.

Así, el gobierno está evaluando modificar la Ley para que los inmigrantes que desean volver a su país de origen, aunque no tenga convenio, pueda, de todas formas, portar su fondo de pensiones.

"Estamos abiertos a suscribir convenios con aquellos países que cumplan con todas las condiciones, y no descartamos evaluar ciertos ajustes en la legislación, aplicable a aquellos países donde no existe convenio vigente o no pueda existir convenio. Es algo que está en estudio, está en evaluación y que probablemente vayamos a proponer un ajuste legal", dijo esta mañana al respecto el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.

Agregó que "hoy existe la posibilidad de tener convenios entre países, Chile tiene algunos convenios celebrados con naciones, y eso significa que con aquellos países se produce el traspaso de fondos de acuerdo a las condiciones que ahí se establecen, son fondos previsionales".

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, hasta hoy Chile mantiene convenios con Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda (Países Bajos), Luxemburgo, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Quebec, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Suecia, Suiza y Uruguay, además de un Convenio Multilateral Iberoamericano.