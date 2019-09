Guillermo Larraín y espacios para mayor inversión de las AFP: "El llamado es a que se gestionen dentro de la prudencia"

Finanzas Personales

En el Chile Day que se lleva a cabo en Londres, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, anunció nuevas medidas para las inversiones que realizan las administradoras.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, sorprendió con varios anuncios regulatorios en torno a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Medir el riesgo climático de las inversiones de los fondos, poder gestionar más instrumentos de inversión -como los hedge funds y el oro- y flexibilizar el régimen del fondo E, entre otras, fueron las medidas que enumeró el regulador en el Chile Day que se lleva a cabo en Londres, Inglaterra, en presencia de varios ejecutivos y directores de las propias AFP.

El exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, conversó con Diario Financiero para profundizar algunos de esos anuncios, los que, a priori, el hoy académico de la Universidad de Chile evalúa de forma positiva.

- ¿Cómo analiza que las AFP tengan que medir el riesgo climático de sus inversiones?

- Es un buen desarrollo, habrá que ver cómo se implementa, pero los grandes inversionistas institucionales a nivel mundial, los más desarrollados, están utilizando la capacidad que tienen de afectar inversiones para tratar de promover bienes públicos globales, en particular mejorar el medio ambiente. Blackrock, por ejemplo, es algo que está haciendo de forma activa. Esto reconoce que los fondos de pensiones, primero, tienen que tener una responsabilidad de ser rentables, pero también pueden colaborar a conseguir cosas importantes, como mejoras en el cambio climático. Lo interesante es que cuando se miran los datos, no hay un precio a pagar. Hoy, efectivamente, aquellas empresas que hacen mejor gestión del medio ambiente además les va mejor, por lo tanto, la rentabilidad no se ve afectada.

- ¿Cree que esta tendencia a que las AFP tienen que considerar el impacto social de sus inversiones irá en aumento y tomando en cuenta otros ámbitos?

Yo creo que sí. El punto es quién define qué aspecto de lo social. Creo que las AFP hoy son administradores financieros de los fondos y, por lo tanto, no les corresponde a ellas decir qué aspectos no financieros privilegiar. Hay que buscar un mecanismo mediante el cual los afiliados puedan señalar algún tipo de inquietud particular. Eso es algo que es difícil de prever, pero si miramos los fondos de pensiones de California o los canadienses, y algunos privados, de a poco van incorporando criterios no financieros que en la práctica es una buena señal de que detrás hay una buena gestión financiera. Hay un potencial ahí.



- ¿Qué le parece que el regulador vaya a ajustar los límites de inversión y agregar otros instrumentos que hoy están prohibidos?

- El problema de fondo que tiene hoy el sistema de ahorro individual es que las tasas de interés están muy bajas y no se sabe bien por cuánto tiempo más van a permanecer así. Hay que empezar a buscar activos alternativos y están generándose algunas opciones para que las AFP puedan invertir allí.

¿Y que se flexibilice la inversión en renta variable para el fondo E?

Le ha ido extraordinariamente bien al fondo E porque la renta fija está muy cara. Entonces, en algún tiempo más, cuando la economía mundial vuelva a recuperar un ritmo de crecimiento razonable, las tasas de interés van a empezar a subir y el valor de la renta fija va a empezar a bajar y el fondo E, cuando ocurra en cuatro o cinco años, si no tiene posibilidades de moverse afuera la renta fija puede tener pérdidas importantes. Lo que se está generando acá es abrir una posibilidad de ajuste para el fondo E, para que tenga un mecanismo para compensar esas eventuales pérdidas tomando un poco de renta variable, que cuando se esté en esa fase del ciclo van a ir al alza. Le va a dar al fondo E la posibilidad de gestionarse mejor.

- Considerando que el fondo E está para protegerse de la volatilidad en los mercados en los últimos años de vida laboral, ¿no es riesgoso abrir esa posibilidad?

- No se puede excluir, pero lo que también anunció el superintendente y me parece importante es la adopción de criterios de riesgo explícito. Anunció que se van a desarrollar metodologías de valoración de riesgo de cartera, cosa que hoy hacen las AFP por su cuenta, pero lo hacen de forma privada, con sus propios registros, pero no a nivel sistémico. Es bueno que a nivel sistémico haya algún mecanismo y que todo el mundo sepa si esos riesgos están subiendo o están bajando. El llamado a que las AFP se gestionen dentro de un ámbito de prudencia y que estos espacios de mayor inversión se usen en forma bien estratégica, para enfrentar bien una fase cíclica y no para estar tomando demasiados riesgos de corto plazo.