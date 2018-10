Hacienda aprueba fin del acuerdo Santander-Transbank: "Mientras se cree mayor competencia, nos parece positivo"

Finanzas Personales

Larraín aseguró que fin del convenio podría generar mayor competencia en el mercado de medios de pago.

De manera positiva reaccionó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante el cese del contrato entre Santander y Transbank, lo que podría abrir una mayor competencia en el mercado de medios de pago.

"Mientras esto redunda en mayor competencia, del mercado, nos parece bueno. Esto es algo que ocurre de manera totalmente voluntaria", señalo, añadiendo que "nos gustaría especialmente que el costo de los plásticos puedan ser menores, el costo transaccional, especialmente para la Pyme, para las personas", aseguró Larraín, tras exponer en el Congreso de Finanzas y Negocios de Icare.

Chile como plataforma financiera

En su ponencia, el ministro Larraín puso desafíos al sector privado tras participar en un congreso de Icare: convertir a Chile en el principal centro financiero de la región.

El jefe de las finanzas públicas indicó que "hay un desafío mayor que tiene Chile en el mercado financiero y es que el país pase a transformarse en el principal centro financiero regional de excelencia y clase mundial".

Para ello, Larraín explicó que el objetivo es convertir al país "en un polo dentro de la región de América Latina y que podamos constituir al sector financiero, emulando lo que han tenido otros países".

Según el ministro, "si hiciéramos la mitad de lo que ha hecho Singapur, en los próximos 15 años podríamos llegar a tener un sector financiero que genere medio millón de empleos".

El titular de Hacienda manifestó que se trata de "un interesante desafío en el cual estamos trabajando en el Ministerio a través de una serie de proyectos".

Además, Larraín consideró que "no le hemos sacado provecho el partido. En las reuniones de ministros de Hacienda de los países de la Alianza del Pacífico, hemos conversado por qué el MILA no ha tenido el despegue que debía haber tenido. Estamos buscando las razones y muchas veces son razones administrativas que no quieren ser ley".

De esa forma, Larraín apuntó que "hay regulaciones que están inhibiendo el potencial que tiene el sector financiero".

El ministro de Hacienda mencionó que el objetivo es que "tengamos empresas que vengan a hacer sus emisiones, captar fondos y administrarlos desde Chile para terceros".

De acuerdo a lo manifestado por Larraín, Chile tiene ventajas y ejemplificó que la tasa de interés a 10 años del Banco Central ha estado estable desde comienzos de año, lo que es atractivo para los inversionistas demostrando un mercado profundo y desarrollado.

Para ello, Larraín afirmó que su cartera trabajará en los próximos años para desarrollar este objetivo.