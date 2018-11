Larraín responde a Eyzaguirre por pensiones: "Es un proyecto con absoluta responsabilidad fiscal"

Finanzas Personales

"El proyecto está plenamente financiado dentro de las holguras que tiene el gobierno para los próximos años", dijo el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió esta tarde al exjefe de la cartera en la administración de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, quien calificó el proyecto de pensiones del gobierno como "completamente irresponsable".

Al ser consultado por la prensa por esas declaraciones, y sin nombrar al economista, el secretario de Estado lo refutó y aseguró que "quiero reafirmar la responsabilidad absoluta del proyecto de pensiones que presentó el gobierno".

En ese sentido, realizó una "invitación" a "todos los que tengan dudas" a leer el informe financiero y de productividad del proyecto, el que según detalló el ministro muestra los efectos positivos y "deja claro si se compara con el de finanzas públicas, por ejemplo, que el proyecto está plenamente financiado dentro de las holguras que tiene el gobierno para los próximos años. Entonces es exactamente al revés, es un proyecto con absoluta responsabilidad fiscal", afirmó.

Además, hizo un llamado a no confundir a la opinión pública, ya que el proyecto tiene un costo que es gradual en un plazo de diez años después de su implementación, tal como ocurrió con la reforma de Bachelet en 2008.

"Quiero dejar claro que cuando se plantea que el proyecto tiene en régimen un costo de US$ 3.500 millones no es el próximo año. Esta es la cifra que ocurre diez años después de su implementación. Esto es lo mismo que decir que el proyecto del año 2008, que la reforma de pensiones que se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet habría sido también irresponsable porque dejó US$ 3.000 millones que quedaron a los años futuros. No era el efecto inmediato, esto es un efecto gradual en el tiempo", explicó para reafirmar la responsabilidad fiscal del proyecto que cuestionó Eyzaguirre.