LarrainVial: "Es probable que el Congreso apruebe una reforma de pensiones diferente a la presentada"

Finanzas Personales

Por su parte desde Fitch indicaron que el plan "no tiene sorpresas reales" y las cifras fiscales observadas son consistentes con el presupuesto propuesto para 2019.

Pareciera que la promesa de aumentar en US$ 3,5 mil millones el gasto de las pensiones no fuera en línea con la austeridad que pretende Chile, pese a eso Fitch Ratings no está preocupado.

Una reforma de pensiones anunciada ayer por el presidente Sebastián Piñera está "muy en línea" con lo que propuso el gobierno de Chile durante la campaña presidencial del año pasado, dijo Todd Martínez, director de Fitch Ratings para América Latina, en una entrevista telefónica, agregando que la clasificadora mantiene su perspectiva estable sobre la calificación crediticia de Chile.

El plan "no tiene sorpresas reales" y las cifras fiscales observadas hasta el momento son consistentes con el presupuesto propuesto para 2019 y el objetivo de reducir gradualmente el déficit, dijo Martínez. El crédito soberano de Chile se rebajó a A de A + en 2017, y el ministro de Hacienda, Felipe Larrain, se comprometió a recuperar la calificación para el final de la administración en 2021.

La reforma de las pensiones busca abordar el hecho de que muchos chilenos reciben pensiones "inadecuadas", dijo Piñera en un discurso televisado el domingo por la noche. Impulsará el gasto público en programas de solidaridad que proporcionan pensiones a los segmentos de menores ingresos, la clase media y las mujeres. También obligará a los empleadores a aportar el cuatro por ciento de los salarios brutos a las cuentas de ahorro individuales de los empleados, que ya ahorran un 10%.

Lo que finalmente salga del Congreso podría ser una historia totalmente diferente. Es probable que la reforma pase por un "intenso debate" en el Congreso considerando que el partido de Piñera no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, dijo en una nota el economista de LarrainVial, Leonardo Suárez.

"Es probable que el Congreso apruebe una reforma de pensiones diferente a la presentada por el gobierno de Piñera", sostuvo.