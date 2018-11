Las criptomonedas se hunden, con las bitcoins cayendo por debajo de los US$ 5.000

Finanzas Personales

Las bitcoins cayeron hasta 9,1% a US$ 4.958, retrocediendo por octavo día consecutivo en la racha de declives más larga registrada para la moneda digital.

La caída en las criptomonedas se aceleró este lunes, con las bitcoins perforando la marca de los US$ 5.000 por primera vez desde octubre de 2017, en medio de especulaciones de que un mayor escrutinio regulatorio hará que los emisores de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO, su sigla en inglés) liquiden sus posiciones.

Las bitcoins cayeron hasta 9,1% a US$ 4.958, retrocediendo por octavo día consecutivo en la racha de declives más larga registrada para la moneda digital. Las llamadas monedas alternativas cayeron aún más, con las ether perdiendo hasta 13% y las litecoin hasta 14%. Las XRP, el token asociado con Ripple, fue el único ganador entre las principales monedas digitales.

El viernes, el regulador del mercado de valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés) anunció las primeras sanciones civiles contra dos compañías de criptomoneda que no registraron sus ICO como valores. Airfox y Paragon Coin tendrán que pagar US$ 250.000 en multas para compensar a los inversionistas, y también tendrán que registrar sus fichas digitales como valores.

"La venta está relacionada con la aplicación de la ley, que es casi seguro que está en marcha", dijo Justin Litchfield, director de tecnología de ProChain Capital. "Se están tomando medidas para devolver el dinero de los inversionistas, lo que será difícil después de haber gastado una tonelada de dinero en el marketing de sus ICO de US$ 100 millones en un caro roadshow repleto de fiestas que era la norma en esta ola de ICO".

La especulación de que la liquidación fue provocada por la decisión de la SEC puede ser exagerada. De acuerdo con investigaciones de Elementus, muchas de las ICO ya han agotado sus billeteras y probablemente han convertido su criptomoneda en un fiat.

La volatilidad ha vuelto a las criptomonedas, con las principales perdiendo miles de millones en valor de mercado desde que la compleja “bifurcación” de la bitcoin Cash debutó la semana pasada. Eso se produjo cuando dos facciones de desarrollo de software no lograron ponerse de acuerdo sobre la manera de actualizar la versión original de las bitcoins, lo que llevó a una carrera armamentista de potencias informáticas.

De acuerdo con los datos de CoinMarketCap.com, la industria de las criptomonedas ha perdido más de US$ 660 mil millones en valor con respecto al máximo de enero. Los datos muestran que las bitcoins han caído más de 70% desde su nivel más alto en diciembre de 2017.

Thomas J. Lee, socio gerente de Fundstrat Global Advisors y que viene apostando por el sector desde hace mucho tiempo, redujo su precio objetivo de fin de año para las bitcoin a US$ 15.000 desde US$ 25.000. El objetivo se basa en un múltiplo del valor razonable de 2,2 veces el costo de equilibrio de la "minería de criptomonedas", que la empresa calcula en US$ 7.000, según un informe de la semana pasada.

Los que siguen apostando por las bitcoins pueden encontrar consuelo en algunas medidas técnicas. Basado en el indicador de fortaleza global GTI, las bitcoins se están sobrevendiendo por primera vez desde agosto, y se encuentran en su nivel más sobrevendido del año. Además, están tanteando su “nivel Fibonacci” de 23,6% de cinco años hacia atrás de US$ 4.727 como su próximo soporte.

"Siempre es difícil adivinar la causa de los movimientos de los precios a corto plazo, pero parece probable que gran parte de lo que está sucediendo ahora sea que las ICO intentan liquidar todas sus criptomonedas por efectivo antes de que la SEC caiga sobre ellas”, Dijo Bram Cohen, cofundador de la moneda digital Chia, que está planeando una Oferta Pública Inicial.