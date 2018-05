Finanzas Personales Las minutas de la oposición por la reforma previsional La oposición no se ha quedado de brazos cruzados mientras el gobierno elabora una reforma de pensiones. Dos minutas se están distribuyendo entre los parlamentarios acerca de este tema. La primera es de los senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Álvaro Elizalde y Carlos Montes, quienes están contando con la asesoría técnica del abogado Hugo Cifuentes, el exministro Rodrigo Valdés y el economista Andras Uthoff. En la minuta se señala que todos ellos adhieren al proyecto sobre la materia elaborado por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. “Estamos abiertos a considerar instrumentos diferentes, pero los principios no son transables”, aseguran. Entre ellos, se destaca “no seguir expandiendo el rol de las AFP, mejorar su regulación”. El otro documento que se está repartiendo es uno de la DC, donde se insiste en la idea de que ningún peso más debe ir a las AFP, por lo que la cotización adicional que plantea el gobierno de 4% debe ser gestionada por otra institución. La DC señala que un alza en el ahorro “no significa validar la capitalización individual como único pilar contributivo, porque se requiere de un sistema mixto con solidariadad para resolver el drama de las bajas pensiones”. Noticias Relacionadas Finanzas Personales El mejor plan de pensiones de la última década sigue la receta de Warren Buffett Finanzas Personales Suseso inicia proceso sancionatorio en contra de Caja Gabriela Mistral por irregularidades Finanzas Personales Cascadas: Tribunal Constitucional rebaja multa a Julio Ponce

