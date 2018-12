Santander asegura que “será imperceptible” su salida de Transbank

Finanzas Personales

Claudio Melandri, presidente de Banco Santander Chile también señaló que está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema que avala el cierre de cuentas a criptomonedas.

"En abril vamos a ir a un modelo de tasas de intercambios y lo más importante es que no afectará a ningún cliente, ninguno se va a dar cuenta, será imperceptible", aseguró esta mañana el presidente de Banco Santander Chile, Claudio Melandri, respecto a la salida del banco de la red de adquirencia de Transbank.

En el marco de la segunda versión de la encuesta "La Voz del Mercado" realizado por EY en conjunto con la Bolsa de Comercio, Melandri también celebró el fallo de la Corte Suprema de cerrar las cuentas bancarias a plataformas de criptomonedas.

"Me alegro mucho que haya sido así porque había un contrasentido. No tengo nada contra la industria de las criptomonedas pero los bancos tenemos la obligación de conocer el origen y el destino de los fondos y en la industria de las criptomonedas eso no se conocía. Me hace sentido el fallo, porque respalda un poco la regulación que tienen los bancos y cautela el origen y el destino de los fondos para prevenir situaciones de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, narcotrafico, etc", indicó.

El presidente del banco de capitales españoles, explicó que cuando hay un depósito en los bancos en que no se sabe el origen, se debe que informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), "entonces, por un lado teníamos esa regulación y por otro, nos dicen que tenemos que operar con una empresa donde no tenemos claro el origen y el destino de los fondos".

De todas formas, se mostró abierto a la industria de las criptodivisas. "Una vez que eso esté claro y regulado, encantado en operar porque estamos para hacer negocios, no para decir que no".