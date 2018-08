Subsecretaria de Previsión Social defendió proyecto de independientes ante senadores

Finanzas Personales

María José Zaldívar señaló que “no podemos seguir postergando la posibilidad de que los independientes tengan cobertura en materia de protección social y se puedan incorporar al sistema como un todo”.

Esta tarde, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, presentó ante la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el Proyecto de Ley que incorpora gradualidad a la obligación de cotizar al sistema previsional a los trabajadores independientes.



En la instancia que duró cerca de una hora, la subsecretaria defendió la propuesta señalando que "es fundamental que los independientes tengan la misma protección que los dependientes. No se puede seguir esperando en esta materia. No podemos seguir postergando la posibilidad de que los independientes tengan cobertura en materia de protección social y se puedan incorporar al sistema como un todo, no priorizando un régimen sobre otro".



Con estas palabras Zaldivar hizo frente a las críticas de las AFP, que al conocer el proyecto cuestionaron que el aporte para la pensión quede al final de la lista. Esto, porque uno de los cambios a la ley que tiene el proyecto es que la cotización desde el primer año se dividirá entre las distintas prestaciones de la seguridad social, lo que incluye el aporte a salud, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes del trabajo y el seguro para acompañamiento de niños y niñas. Lo que quiere decir que el remanente que quede después de los demás descuentos irá a la cuenta de los trabajadores en la AFP.

En esa línea, Zaldívar explicó que le estarán entregando la posibilidad a los independientes de que puedan ir cumpliendo con la obligación de cotizar "teniendo un menor impacto para ellos pero, recibiendo una importante protección por parte de los sistemas de seguridad social".

Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier (PS) e integrante de la comisión, manifestó su inquietud sobre el orden de prelación de la propuesta. "Me preocupa que las prioridades sean los temas de salud y de prestación (...) el orden de los factores me preocupa".

Asimismo, Letelier indicó que a su parecer la cotización debería ser por el 100%. "No creo que un trabajador que gana el sueldo mínimo tenga que pagar todo y que aquellos que boletean -que habitualmente no lo hacen por el sueldo mínimo-, no tengan que pagar todo", puntualizó.



De todas formas, validó el modelo de gradualidad, precisando que "soy partidario que comiencen a cotizar cuanto antes".



Por último, la presidenta de la comisión y senadora Carolina Goic (DC), le pidió a la subsecretaria la elaboración de una simulación para tener datos duros.



Asimismo, aseguró que compartía el criterio de la protección en materia de salud y seguridad laboral. "Entiendo que lo ideal sería que la cotización para la pensión sea lo más alto, pero aquí por lo menos lo que hacemos es partir y ese proceso es fundamental".



Al término de la instancia, la senadora Goic anunció que se reunirán de nuevo el próximo lunes.