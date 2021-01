IPSA sube y Nasdaq registra nuevos máximos

Mercados

Wall Street opera mixto de cara a una semana llena de resultados, que incluirán a compañías como Facebook y Apple.

El mercado opera mixto el lunes, mientras digiere distintas señales, entre los resultados de compañías y las dificultades del Covid-19.

En Chile el IPSA sube 1,05%, abriendo una semana en la que comienza el período de resultados al cuarto trimestre de 2020, que terminerá el 31 de marzo. Las principales alzas las registra Itaú, con 2,54% y Banco de Chile con 2,09%.

En Wall Street, en tanto, el Nasdaq marcó máximos históricos intradía de 168 puntos, con un alza de 1,2%, gracias a que las acciones relacionadas con la tecnología subieron a un récord el lunes por la mañana. Pero el Dow Jones caía 0,33%, al comienzo de una semana ocupada de ganancias que presenta resultados de los gigantes tecnológicos Apple Inc., Tesla Inc. y Facebook Inc. Además, el mercado está atento a los movimientos del presidente Joe Biden para impulsar su programa de estímulo de US$ 1.9 billones al que se oponen muchos republicanos en el Congreso.

Las acciones europeas abrieron el lunes con importantes ganancias, impulsadas por las utilidades de varias compañías. Más tarde, los principales mercados del continente (Ibex de España y CAC de Francia) pasaron a negativo arrastrados por las aerolíneas, a la espera de que Joe Biden anuncie nuevas restricciones de entrada, esta vez, para viajeros de la Unión Europea, a lo que se suman otros anuncios en la misma línea, pero desde Reino Unido. Así, el Stoxx 600 opera a esta hora con una leve alza de 0,41%.