10,8% sube Manchester United en Wall Street tras fichar de nuevo a Cristiano Ronaldo

Mercados en Acción

El club británico de fútbol Manchester United registró un incremento de hasta 10,8% en el precio de sus acciones hoy viernes después de informar que fichaba de nuevo a Cristiano Ronaldo tras haber llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín.

Aunque el equipo es británico, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Desde la apertura del mercado en Estados Unidos, las acciones de los "diablos rojos" siguieron una senda alcista ante los rumores de que el fichaje de Ronaldo se podría cerrar pronto.

De esta forma, los títulos alcanzaron un precio de US$ 17,38 tras el toque de la campana, frente a los US$ 17,28 del cierre del jueves. En las primeras horas de cotización el valor superó la cota de US$ 18 y llegó hasta US$ 19,15 (10,8%) tras el anuncio oficial del club.

"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y reconocimiento médico", anunció hoy viernes el equipo inglés en un comunicado.

El anuncio se produjo después del cierre de la Bolsa de Milán, donde cotiza la Juventus, por lo que sus acciones no han recogido por impacto completo de la noticia. Al cierre del parqué italiano, los títulos del actual club de Ronaldo se situaban en 0,78 euros, 1,23% más que al cierre del jueves.

Ronaldo, de 36 años y cinco veces ganador del Balón de Oro, inició su primera etapa en el Manchester United en 2003, cuando llegó procedente del Sporting portugués. Con la camiseta de los "diablos rojos" el luso marcó un total de 118 goles en 292 partidos a lo largo de seis temporadas antes de mudarse a España.

Tras cerrar en 2018 su etapa en el Real Madrid, hace tres años llegó a la Juventus, donde ha jugado las últimas tres temporadas, y ahora retorna a la Premier League para jugar a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer. En la Liga de Campeones será rival del Villarreal, con el que el United ha quedado emparejado en el Grupo F.