44% de los inversionistas retail no se siente satisfecho con los retornos de sus agentes

Mercados en Acción

Estudio señala también que el principal motivo para abandonar a un manager es el bajo rendimiento.

En un mercado financiero cada vez más complejo, donde las rentabilidades de las inversiones han ido disminuyendo en todo el mundo, el CFA Institute realizó un informe sobre las características de los inversionistas.

El estudio consultó a 3.127 inversionistas retail de más de 25 años, de 12 mercados diferentes y con al menos US$ 100.000, además de 829 institucionales con activos bajo administración por US$ 50 millones o más.

Algunas cifras, sobre todo respecto a los inversionistas retail, llaman la atención.

Por ejemplo, de los consultados pertenecientes a este segmento, un 84% consideró que la divulgación por parte de los managers de sus tarifas y comisiones de manera transparente es importante. Sin embargo, un 48% se siente satisfecho con a la labor de sus agentes en ese sentido.

En la misma línea, el informe detecta que un 78% le asigna importancia a que los agentes de inversión generen retornos mejores o al menos similares a los de dererminado benchmark. Sólo un 44% se siente satisfecho en este sentido.

Por qué dejar a un manager

Otro aspecto que estudió el CFA Institute fueron las razones de los inversionistas, institucionales como retail, para dejar a su agente de inversiones.

Para el último grupo, el bajo rendimiento de su manager es el principal motivo, con un 47%.

Le siguen la falta de comunicación, con un 43%, y la violación de confidencialidad, con un 40%.

Por el lado de los institucionales, la violación de confidencialidad es la principal razón para dejar un manager, con un 38%, mientras que el bajo desempeño está en el segundo lugar con un 34%.

La entrada de la tecnología

El informe del CFA Institute elaboró un apartado especial respecto a como impacta la tecnología en la confianza de los inversionistas.

Para un 55% de los inversionistas retail, el uso de la tecnología en los servicios financieros no modifica ésta.

Entre los 35 y 44 años de este grupo, se observa que un 54% confía más gracias a la tecnología, mientras que un 11% lo hace menos. Para el 36% restante, no modifica su percepción.

Para los institucionales, el estudio pregunta si el Blockchain tiene potencial para aumentar su confianza.

Un 63% cree que sí, un 21% no está seguro, mientras que solo 16% considera que no.

"La industria financiera claramente no cuenta con la confianza del 100% de sus clientes"

María Alicia Montes, ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica, asumió hace menos de un año como miembro del directorio de la CFA Society en Chile, entidad que agrupa a administradores de inversión.

- ¿Cómo se explican las brechas entre la expectativa del inversionista y el cumplimiento del manager?

- Lo que se ve en el estudio es que la industria financiera, a pesar de estar en la medianía entre varios sectores, claramente no cuenta con la confianza del 100% de sus clientes, sino que está en torno al 44%. Cuando uno mira el detalle de dónde están esas brechas, entre lo que las personas esperan y lo que se está entregando, lo que más llama la atención es la percepción de la transparencia de las comisiones y los costos.

- ¿Por qué se da esa diferencia?

- En este tema, como en muchos otros, los estándares cambian con el tiempo. Lo que era aceptable hace 10 años, hoy, para la opinión pública, ya no lo es. Las instituciones se van adaptando en el tiempo. Este sí es un punto donde las instituciones se están moviendo.

- ¿Qué ocurre respecto a las expectativas de los retornos?

- Las expectativas que tenemos todos respecto a los retornos de las inversiones son altas. Las expectativas a veces están por sobre lo que el mercado efectivamente te puede entregar. Lo segundo es que los retornos han ido bajando a lo largo del tiempo. Las tasas de interés de hace 15 años no están en los niveles que están hoy.

- ¿El inversionista retail se ha vuelto más profesional?

- Ha ido aumentando la penetración del inversionista retail. Antiguamente, las personas naturales que eran inversionistas era un porcentaje muy pequeño de la población, que probablemente no tenía servicios más profesionales.

El que antes tenía inversiones se ha ido profesionalizando mucho más. Probablemente el que está recién entrando no quiere algo tan sofisticado, sino que esa plata que alcanzó a juntar se la administren bien, se la cuiden. No tan sofisticado, sino que preservarlo, aumentarlo.