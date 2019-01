50% de jóvenes no sabe qué porcentaje del sueldo va a pensión

Mercados en Acción

Según la primera prueba de educación financiera y previsional realizada por AFP Capital en conjunto con la plataforma puntajenacional.cl.

AFP Capital realizó la primera prueba de educación financiera y previsional cuyo objetivo fue medir el conocimiento de los jóvenes en estas materias, considerando los informes que indican que pese a que Chile ha experimentado un aumento en el acceso a productos y servicios financieros, persiste un desbalance entre el avance en ese acceso y los niveles de alfabetización financiera y previsional.

Tras la consulta, hecha a estudiantes de tercero y cuarto medio, una de las principales conclusiones fue que la mitad de los alumnos no tiene claridad respecto del porcentaje del sueldo que se destina a la pensión: sólo el 50% de los participantes pudo responder correctamente, mientras que el 5% de los estudiantes omitió esta pregunta. Además, fue la interrogante con mayor tasa de omisión en la prueba.

Otro de los resultados que arrojó el cuestionario, es que cinco de cada 10 jóvenes no sabe quién paga las comisiones de la AFP. Mientras, tres de cada cinco estudiantes no conoce la cantidad de multifondos disponibles y dos de cada cinco no entiende la relación entre riesgo y rentabilidad.

En el lado más positivo, 8 de cada 10 estudiantes entiende que la AFP es la empresa que administra los dineros para la jubilación y 4 de cada 5 jóvenes conoce la edad legal para jubilarse.

A nivel general, sólo 16 participantes pudieron responder correctamente el 100% de la prueba y el 17% de los jóvenes obtuvo sobre un 80% de respuestas correctas. A su vez, el 61% de las preguntas previsionales fueron respondidas de forma correcta y sólo el 3% de los participantes respondió correctamente todas las preguntas previsionales.

Al respecto, Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, comentó que aunque los estudiantes en general entienden lo que es una pensión, “no están al tanto de los multifondos, la relación entre riesgo y rentabilidad, ni el porcentaje del sueldo que se destina a la pensión. Estos resultados confirman el importante rol de la educación financiera y previsional, que permite que exista una mayor comprensión del sistema, los mecanismos de ahorro y opciones disponibles, y lo más importante: empodera a las personas para tomar medidas adecuadas que le permitan lograr una mejor pensión”.