Acción de Aguas Andinas cayó a su precio más bajo en 10 años

Mercados en Acción

Gran parte de los activos chilenos han sido afectados por la incertidumbre que desató el resultado de las elecciones, siendo la acción de Aguas Andinas la que más ha sufrido.

La empresa sanitaria es la compañía del índice S&P IPSA que cayó más fuerte la semana pasada, perdiendo 24%, mientras que el índice retrocedió 11%. La incertidumbre se explica por la conformación de la Convención Constitucional y los eventuales cambios a los derechos de agua que este órgano proponga en la nueva Carta Magna.

Eso sí, el precio de los títulos ha estado retrocediendo desde fines de 2019. En septiembre de ese año tocó su máximo histórico de $ 366 por acción, pero después del estallido social, nunca volvió a acercarse a ese nivel. A eso se sumó la prohibición de cortes de suministro de agua por impagos, en medio de la crisis del Covid-19.

El escenario que está enfrentando Aguas Andinas llevó a su acción a cerrar en un precio de $ 150,56 el jueves pasado, su nivel más bajo desde septiembre de 2011. Asimismo, su valor en bolsa llegó a US$ 1.281 millones ese día. Esto implica una pérdida de US$ 790 millones en capitalización bursátil, desde el cierre del primer semestre de 2020 (poco menos de un año) y una pérdida de US$ 2.068 millones, desde el tercer trimestre de 2019, previo al estallido social.