Acciones de plataforma online brasileña VTEX se disparan 36% tras debut en la bolsa de Nueva York

Mercados en Acción

La compañía fundada en 2000 y que presta servicios a tiendas en línea en más de 32 países para firmas como Sony, Whirlpool y Coca-Cola, quedó valorizada así en cerca de US$ 4.600 millones.

Las acciones de VTEX, la plataforma de comercio electrónico lanzada en Brasil, se dispararon hasta 36% en su debut tras una Oferta Pública Inicial (OPI) que superó las expectativas, recaudando US$ 361 millones.

Los títulos de VTEX abrieron hoy miércoles las operaciones en Nueva York en US$ 25,10, tras cotizarse a US$ 19 el martes, por encima del rango fijado de entre US$ 15 y US$ 17. La compañía, cuyos patrocinadores incluyen a la japonesa SoftBank, se valorizó así a aproximadamente US$ 4.600 millones.

La apertura a bolsa es una de las 27 que buscan recaudar más de US$ 6.600 millones en una de las semanas más ocupadas del año en las bolsas de Estados Unidos, según datos compilados por Bloomberg.

La oferta de VTEX fue liderada por JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Bank of America.

VTEX fue fundada en 2000 y presta servicios a tiendas en línea en más de 32 países para firmas como Sony, Whirlpool y Coca-Cola, según su sitio web. El dinero recaudado será usado para contratar tecnología y expandirse a nuevos países, dijo a los periodistas el cofundador y codirector ejecutivo Mariano Gomide.

La compañía había sido valorada en US$ 1.700 millones en una recaudación de fondos privada en septiembre. Esa ronda incluyó a inversionistas como Tiger Global Management y el fondo de América Latina de SoftBank.

Una entidad afiliada a Tiger Global había indicado interés en comprar hasta US$ 50 millones en acciones al precio de oferta, según las presentaciones de VTEX ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

SoftBank compró una participación no revelada en la compañía en 2019, cuando lanzó un fondo de US$ 5 mil millones para invertir en nuevas empresas latinoamericanas. El conglomerado japonés también compró participaciones en el prestamista digital brasileño Banco Inter y en la firma de servicios de entrega Rappi SAS en Colombia.