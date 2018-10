Acciones en EEUU anotan mayor alza desde abril y regresa alivio a los mercados

Mercados en Acción

Las acciones en EEUU subieron este viernes y se unieron a un repunte mundial después de dos días de turbulencia.

Las acciones en EEUU subieron este viernes y se unieron a un repunte mundial después de dos días de turbulencia en el mercado debido a que las tensiones comerciales entre Washington y Beijing parecieron disminuir, al menos temporalmente, con los países planeando reunirse en noviembre y el Departamento del Tesoro diciendo que China no manipula su moneda.

Los bonos cayeron, el dólar se mantuvo estable y el crudo subió a más de US$ 71 por barril.

Todos los principales referenciales en EEUU aumentaron al menos 1,5%. El S&P 500, que busca romper una racha de seis días perdiendo un total de 6,8%, marcaba esta mañana su mayor avance desde abril.

Las tecnológicas lideran el repunte, con el índice Nasdaq 100 saltando más de 2%. Los bancos están entre los de mejor desempeño, ya que JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo iniciaron la temporada de ganancias del tercer trimestre con resultados mayormente positivos.

Los sólidos datos comerciales de China también impulsaron a los mercados, ya que el índice MSCI Asia Pacific subió desde el nivel más bajo desde mayo de 2017. Los datos comerciales de China mostraron que las exportaciones repuntaron, mientras que las importaciones se mantuvieron sólidas, gracias a la fuerte demanda interna y externa, a pesar del empeoramiento de las relaciones con EEUU. Eso alivió algunas preocupaciones sobre el impacto de la guerra comercial, que había contribuido a la peor venta de acciones desde febrero, en medio de preocupaciones sobre la política de la Reserva Federal.

Las acciones de los mercados emergentes se dirigen a su mayor salto en más de dos años a medida que mejoró el apetito por el riesgo, y la mayoría de las monedas de los países en desarrollo repuntaron frente al dólar.

El índice Stoxx Europe 600 subió por primera vez en tres días, con las mineras liderando el avance y la mayoría de los sectores en verde, aunque el indicador aún se dirige a su peor semana desde febrero.

Mientras tanto, a medida que los operadores debaten si la corrección ha creado oportunidades de compra inmediatas, las ganancias siguen siendo clave, ya que los informes del tercer trimestre de las empresas estadounidenses mostrarán si las rebajas de impuesto de la Administración Trump siguen impulsando las ganancias corporativas.

"La atención se centrará en la temporada de ganancias de EEUU, por lo que cualquier noticia será evaluada cuidadosamente por el mercado", dijo Pascal Blanque, jefe de inversiones de Amundi, en una nota del cliente.

El crudo WTI se recuperó, pero se mantuvo en el camino a la mayor caída semanal desde mayo. La Agencia Internacional de Energía recortó los pronósticos para la demanda este año, pero dijo que la disminución de la oferta mantendrá los precios altos. El oro se deslizó, pero el cobre llevó a un indicador de metales industriales más alto.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones:

El S&P 500 subía 1,5% en la mañana en Nueva York. El índice Stoxx Europe 600 avanzaba 0,7%, la mayor ganancia en más de tres semanas. El MSCI All-Country World repuntaba 0,4%. El FTSE 100 de Reino Unido subía 0,7%. El índice DAX de Alemania agregaba 0,8%. El MSCI Emerging Market Index aumentaba 2,4%, el primer avance en más de una semana y el mayor salto en más de dos años.

Monedas:

El índice spot de Bloomberg para el dólar subía menos de 0,05%. El euro bajaba 0,2% a US$ 1,1573. La libra esterlina caía 0,3%, la mayor baja en más de una semana. El yen japonés caía 0,1% a 112,32 por dólar, el primer retroceso en más de una semana.

Bonos:

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ganaba un punto base a 3,16%. El rendimiento a 10 años de Alemania disminuía menos de un punto base a 0,52%. El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña caía tres puntos básicos hasta 1,644%. El rendimiento a 10 años de Japón aumentaba menos de un punto base a 0,15%.

Commodities:

El petróleo West Texas Intermediate ganó 1,3% a US$ 71,90 por barril, el mayor incremento en más de una semana. El oro disminuyó 0,1% a US$ 1.223,25 la onza. El cobre aumentó 0,7% a US$ 2,82 por libra, el más alto en más de una semana.