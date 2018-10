ACPI se la juega por deuda privada europea ante bajas tasas

Mercados en Acción

Pese a que se han dado alzas, a escala global se mantienen en niveles bajos.

A pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido subiendo los tipos de referencia en la primera economía del mundo, hay motivos para pensar que el escenario de bajas tasas de interés se va a mantener en el tiempo. Y para la administradora de fondos europea ACPI, la deuda privada es una buena forma de capitalizarlo.

Según comenta el CIO de deuda privada de la firma, Colin Greene, no hay motivos para que el Banco Central Europeo suba significativamente la tasa rectora –que está en 0% desde marzo de 2016– y esto seguiría empujando a los inversionistas a los activos alternativos.

“La gente está preocupada de dónde ponen su dinero en los portafolios para enfrentarse a la incertidumbre”, señala Greene, y en este contexto “tiene sentido” tomar posiciones en deuda privada europea. “Los mercados de renta fija pública son poco atractivos en el momento, por esta combinación poco atractiva de bajas tasas de interés y altas duraciones”, acota.

Según indica el ejecutivo de ACPI –que se encuentra en Chile en reuniones por un fondo que van a distribuir con Tanner Investment–, hasta ahora se ha visto una rotación de los inversionistas desde los mercados de bonos públicos hacia las fórmulas de deuda privada en la medida que los rendimientos de la deuda se han ido contrayendo a mínimos de 30 años y la duración promedio también está en máximos de tres décadas.

Esto ha ido “empujando” a los inversionistas a buscar mayores retornos en la deuda privada.

En particular, en ACPI ven que las mayores oportunidades están en Estados Unidos y Europa Central, donde hay deseos de invertir pero los bancos no alcanzan a cubrir las necesidades de financiamiento. En particular, ven buenas oportunidades en el Reino Unido, Alemania, Francia, España, y en algunos casos en Italia y Portugal.

Eso sí, les parece que los plazos más bajos, entre uno y tres años son los que entregan el balance riesgo/retorno más atractivo, con la meta de conseguir tasas entre 10% y 12%.