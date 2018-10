Advierten que “industria de criptomonedas está al borde de la implosión”

Mercados en Acción

Los volúmenes de transacciones diarias y los valores de las transacciones se están desplomando, tanto para las bitcoins como para la totalidad del mercado.

Haciendo eco de los sentimientos de los principales economistas, Juniper Research está advirtiendo que muchas de las métricas en el mundo de las criptomonedas apuntan a una implosión del mercado.

El indicador de la industria, las bitcoins, han visto caer sus volúmenes de transacciones diarias de un promedio de alrededor de 360.000 por día a fines de 2017 a solo 230.000 en septiembre de 2018. Mientras tanto, los valores de las transacciones diarias bajaron de más de US$ 3.700 millones a menos de US$ 670 millones en el mismo período, dijo Juniper en el estudio “El futuro de la criptomoneda: Bitcoin & Altcoin Trends & Challenges 2018-2023”.

El mercado en su conjunto también se ha contraído rápidamente. En el primer trimestre, las transacciones de criptomoneda sumaron poco más de US$ 1,4 billón (millón de millones), comparado con menos de US$ 1,7 billón para 2017 en su totalidad, dijo Juniper. Sin embargo, en el segundo trimestre, los valores de las transacciones se habían desplomado 75%, con la capitalización total de mercado cayendo a poco menos de US$ 355 mil millones.

"Sobre la base de la actividad durante la primera mitad del tercer trimestre, Juniper estima una caída adicional de 47% en los valores de transacción en ese trimestre", dijo el investigador en un documento adjunto.

El mercado no se ha recuperado ni siquiera en medio de las relaciones comerciales China-EEUU y los problemas relacionados con el brexit, señalaron los investigadores, las mejores condiciones principales para probar la ventaja de las criptomonedas como una alternativa al sistema financiero tradicional.

"En resumen, dadas nuestras preocupaciones en torno a la valoración innata de las bitcoins y las prácticas operativas de muchos mercados, creemos que la industria está al borde de una implosión", dijo Juniper.