Mercados en Acción AFP Capital lista para invertir en activos alternativos Es la primera administradora en completar los requisitos para poder operar con estos instrumentos. En noviembre del año pasado, la Superintendencia de Pensiones emitió la normativa que permite que los fondos de pensiones sean invertidos en activos alternativos. Tras esa regulación, las AFP comenzaron un proceso en el que tienen que adaptar sus políticas de inversión a esta nueva posibilidad. Ayer, AFP Capital informó que culminó dicha labor y que está lista para operar con activos alternativos. El gerente de inversiones de la administradora, Francisco Guzmán, sostuvo que "se trata de un paso fundamental para incorporar activos alternativos al portafolio de la compañía, con el propósito de contribuir a mejorar las pensiones de nuestros afiliados". Añadió que "los activos alternativos aportan diversificación a las inversiones tradicionales, baja correlación con otras estrategias, mayor retorno que mercados públicos en el largo plazo y expansión de la frontera eficiente alcanzable por los portafolios". Según señaló la gestora previsional ligada a Sura Asset Management, la inversión en esta clase de instrumento fue incorporada en la Política de inversión y Solución de conflictos de interés aprobada recientemente por el directorio de compañía. De esta forma, se prevé que el conjunto de las administradoras comenzarán a trabajar con activos alternativos a contar de este segundo semestre, a la espera de que el resto de las cinco AFP que componen la industria, aunque Capital puede comenzar desde ahora. Así, éstas podran incorporar nuevos instrumentos a sus portafolios como activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros activos que se transen en mercados privados. El objetivo de esta nueva normativa, dijo el regulador en su momento, es incrementar la rentabilidad de los fondos de pensiones, la que ha ido decreciendo con el pasar de los años.

