AFP chilenas cobran comisión superior al promedio de la región pero entregan más servicios

Mercados en Acción

Desde la industria señalan que el sistema chileno lleva a cabo una serie de labores más allá de la administración de fondos.

Uno de los atributos que con orgullo presentan las AFP chilenas es que el precio que cobran es muy competitivo a nivel global.

“Cuando miras el sistema previsional chileno y lo comparas con los países de la OCDE en términos de comisiones, las que cobra el sistema chileno están en el promedio”, dice Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP.

Sin embargo, a nivel regional no estamos necesariamente entre los más baratos al ser comparados con los países con sistemas de capitalización individual y mecanismo de cobro similar (ver tabla).

Según un informe desarrollado por Ciedess, “comparando los países que sólo cobran sobre la renta imponible, se tiene una comisión promedio de 1,02% para el año 2016, reduciéndose a un 0,93% promedio en 2017. En este sentido, Chile mostraría una comisión superior al promedio en ambos años, pasando de 1,24% ponderada en 2016 a un 1,18% en 2017”.

Al respecto, Larraín explica que “hay una cierta cantidad de funciones que las AFP tienen que hacer, que no necesariamente son funciones que cumplen otras AFP en otros países”.

De acuerdo al presidente de la Asociación de AFP, las administradoras locales no sólo gestionan inversiones, sino que también administran cuentas, tienen que pagar los beneficios del Pilar Solidario, además de la gestión del seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otros.

Cambios a la licitación

Desde Ciedess agregan que las comisiones que se cobran en Chile estarían en un nivel bajo. “En el actual escenario, la evidencia indica que el nivel mínimo de comisión ya fue alcanzado, tal como quedó reflejado en la última licitación de cartera declarada desierta”, dice Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la entidad.

Pero, al mismo tiempo, señala que para decir si el precio es o no adecuado, se debe definir el estándar de servicio esperado del sistema. Al respecto, desde la Asociación de AFP son más drásticos: “El óptimo de una licitación es que haya oferentes, no que se declare desierta. Cuando pasa eso yo creo que se hace necesario revisar si hay mejoras que se le puedan aplicar al proceso de licitación”, dice Larraín.

El dirigente gremial explica que en la reforma previsional en que trabaja el gobierno es necesario revisar las condiciones de la licitación, incluyendo otros parámetros además del precio, como la rentabilidad y el servicio.

En este punto coinciden desde Ciedess. “Un nuevo ciclo de asignación de carteras de afiliados debiera tener en consideración otros atributos relacionados con servicios, información, educación previsional, entre otros, y no sólo el precio”, dice Gutiérrez.

Al mismo tiempo, señala que la pregunta que se deben hacer quienes están desarrollando la reforma de pensiones es si realmente mayor competencia en el sistema permitirá mejorar las pensiones de las personas.

Hasta ahora podemos decir que la competencia en el último tiempo ha llevado a dos AFP a bajar sus comisiones: Provida en mayo de 2017 y a Cuprum, a partir de este mes. Pero, no todas van hacia abajo, en febrero Planvital anunció que subirá la suya a partir de agosto.

AFP invierten US$87 millones en renta fija local en junio

En un mes marcado por la continuación en la volatilidad en los mercados financieros internacionales, las administradoras de fondos de pensión volvieron a ser compradoras netas de instrumentos de renta fija local.

Según un informe de Bci, las AFP registraron una inversión neta de US$ 87 millones durante julio en este tipo de instrumentos.

Considerando los últimos meses, indicó la firma, no se ve "una clara tendencia" en la estrategia de inversión de las administradoras, aunque "se aprecia que los montos de inversión/desinversión neta han tendido a disminuir en el último trimestre, fenómeno que estaría asociado a la disminución en el número de traspasos de afiliados entre los distintos fondos respecto de lo evidenciado durante marzo pasado".

En junio, los instrumentos cortos y los papeles indexados a la inflación fueron los más populares.

Según las cifras de Bci, a partir del alza de tasas, las AFP invirtieron US$296,4 millones netos en depósitos a plazo en pesos, liderando las compras. Les siguieron adquisiciones de bonos de Tesorería en UF, por US$ 159 millones, y bonos corporativos en UF, por US$ 154 millones. Por el contrario, la mayor desinversión fue en bonos bancarios, con la enajenación de US$ 521 millones netos.