AFP compran US$ 156 millones en acciones chilenas durante noviembre

Mercados en Acción

La inversión en renta variable extranjera también fue neta, con el foco en Asia.

En un mes que no estuvo exento de volatilidades, las administradoras de fondos de pensión en Chile aprovecharon de salir a comprar acciones, tanto en la bolsa nacional como en las extranjeras.

Según un estudio de Bci Equity Research, durante noviembre las AFP fueron inversionistas netas en renta variable, adquiriendo un total de US$ 156 millones netos.

Con esto, los fondos de pensión mantuvieron la tendencia de meses anteriores de compra neta de acciones, aunque disminuyeron el ritmo de octubre, cuando adquirieron US$ 265 millones en papeles.

Entre las mayores apuestas de las administradoras figuró Falabella como la mayor toma de posición, con una compra neta de US$ 94,5 millones, seguida por la adquisición de US$ 62,1 millones en papeles de Bci y US$ 22,1 millones en títulos de la serie B de SQM.

Por el contrario, las desinversiones del período se concentraron en Cencosud, con la venta de US$ 36,2 millones, Latam Airlines, con US$ 23,8 millones, y Enel Américas, con US$ 16,5 millones.

En el plano internacional, las administradoras de fondos de pensión también se la jugaron por los activos de renta variable.

Cifras recopiladas por HMC Capital muestran que las AFP compraron US$ 781 millones netos en acciones extranjeras a través de fondos.

En el desagregado, las mayores apuestas extranjeras se concentraron en Asia, con una inversión neta de US$ 282 millones en papeles de China y US$ 282 millones en títulos de Asia excluyendo Japón.

Dentro de las compras netas también destacaron las plazas bursátiles de Brasil (US$ 97 millones), Alemania (US$ 91 millones) y el segmento Global Emergentes (US$ 75 millones).

Por el contrario, las mayores desinversiones correspondieron a Rusia y Taiwán, con ventas netas de US$ 78 millones y US$ 65 millones respectivamente.