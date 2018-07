AFP se rearman para potenciar inversiones en activos alternativos

Mercados en Acción

Las administradoras de fondos de pensión locales están calentando los motores para desarrollar esta nueva área luego de que un cambio regulatorio ampliara las posibilidades de inversión de las firmas previsionales.

Si bien desde el mercado comentan que las compañías todavía están expectantes de que surjan más negocios –dado que el mercado local ha estado “lento”, según comentan agentes de la industria– ya están estructurando sus equipos, incluso con nuevas contrataciones.

Una fórmula doble

En AFP Habitat están optando por una fórmula bifurcada para el equipo de inversiones, separando lo internacional de lo local, que antes del cambio regulatorio estaban a cargo de la actual gerente de inversiones, Carolina Mery.

Según comentan desde la compañía, la administración de este tipo de inversiones alternativas cuenta con dos equipos. El de activos extranjeros está a cargo del gerente de renta variable internacional, Francisco Mina, y de la analista Alexandra Budge. La parte local –que trabajará principalmente con activos de renta fija, según detallan desde la administradora– estará a cargo de un equipo aparte. Sobre el liderazgo, comentan fuentes del mercado local, no habría candidato todavía.

La expertise de Principal

AFP Cuprum creó una nueva gerencia de activos alternativos, que reportará directamente a la gerencia de inversiones de la compañía, encabezada por Gustavo Price. La nueva división quedará a cargo de María Angélica Rojas, que asumirá este miércoles.

La nueva ejecutiva es una adquisición levantada del grupo financiero dueño de la AFP a la que desembarca, Principal, donde se desempeñaba como gerente de estrategia inmobiliaria y activos alternativos. La conformación del equipo es una de las cosas a las que tendrá que dedicarse Rojas en lo próximo, pero en un principio será la ejecutiva y un analista dedicada exclusivamente a esta clase de activos, señalan desde Cuprum.

Un grupo de ocho

El equipo más grande es el de AFP Capital, que está compuesto por ocho personas, según señalan desde la compañía. Estos profesionales, agregan desde la administradora, provienen de las áreas de inversiones, riesgo, legal y operaciones financieras. El coordinador de la unidad será Cristián Norambuena, gerente de estrategia y activos alternativos de la compañía ligada al grupo Sura, que antes se desempeñaba como gerente de estrategia de inversiones de Capital y anteriormente trabajó en Provida.

Por el lado de la estrategia, el liderazgo está ubicado en la gerencia de inversiones de la compañía, encabezada por Francisco Guzmán.

Estructurar una subárea

En AFP Planvital, el plan no es hacer un equipo, sino que concentrar los esfuerzos de activos alternativos en una subárea, donde serían clave dos ejecutivos: el jefe de renta variable local y activos alternativos, Jorge Sepúlveda, y el gerente de activos alternativos, Claudio Millán. Ambos tienen experiencia en esta clase de inversiones.

Sepúlveda –quien estaría a cargo de esta clase de activo en la AFP, según comentan agentes del mercado– se desempeñó como encargado de activos alternativos de Capital, mientras que Millán trabajó en Provida anteriormente.

Eso sí, fuentes conocedoras del asunto comentan que Planvital no podría empezar a invertir fuertemente en este tipo de activos, dado que mermas en su cartera le habrían reducido el espectro de inversión. Al ser consultada sobre su equipo de inversión, la AFP no quiso dar información.

Todavía no hay equipo

AFP Modelo, según comentan desde la industria financiera, ha mandado un "mensaje claro" al mercado: no están interesados en meterse en activos alternativos, aún, dada la alta tasa de crecimiento de su cartera. Considerando que ahora la AFP incorporará a sus filas a los nuevos afiliados, el impacto de las rentabilidad de los activos alternativos en el portafolio de la compañía se va a diluir, señalan varias fuentes del mercado nacional. Eso sí, destacan conocedores, eso podría cambiar en el futuro si es que la compañía ve que otras adminsitradoras les "sacan ventaja" por la inversión en este tipo de instrumentos en términos de rentabilidades. Por el momento, sin embargo, Modelo no estaría interesada en crear una división destinada a esta clase de activos. Al ser consultada sobre su equipo de inversión, la AFP no quiso dar información.

Un ejecutivo clave

En AFP Provida no tienen armado un equipo propiamente tal, pero sí tienen una persona haciendo la ronda en el mercado, según comentan fuentes conocedoras del asunto. El epicentro de la estrategia de activos alternativos estaría ubicado en José Miguel Correa, director asociado de activos alternativos de la AFP, comentan fuentes al tanto. Correa, dicen, ya ha estado sondeando el mercado de fondos de alternativos.

Nominalmente, el ejecutivo se ubica bajo la gerencia de estrategia, entidad donde se definen los pasos de la AFP en términos de asset allocation, pero fuentes del mercado financiero aseguran que Correa se relaciona directamente con el gerente de inversiones de la compañía, Cristóbal Torres. Al ser consultada sobre su equipo de inversión en materia de activos alternativos, la AFP no quiso dar información.