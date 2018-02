AFP siguen invirtiendo en renta variable extranjera

Mercados en Acción

En diciembre las AFP continuaron siendo compradoras de la renta variable extranjera. Según un reporte de HMC Capital, aumentaron su exposición neta en

US$ 318 millones. El mercado favorito fue Latinoamérica, agregando US$ 533 millones a su portafolio, mientras que en Europa compraron US$ 371 millones. En Estados Unidos las administradoras fueron vendedoras, desinvirtiendo US$ 472 millones.