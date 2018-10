AFP: “Tener muchos actores y que no estén bien regulados puede terminar en conflictos de interés”

Mercados en Acción

La Asociación de AFP valora el proyecto de pensiones pero advierte que gradualidad debería ser más corta.

Las AFP estaban igual de expectantes que los propios pensionados y hoy por fin tienen las directrices de la reforma. “La reforma reconoce las fortalezas que tiene el sistema previsional y trata de corregir algunos otros temas. Es distinto pero al final va en la línea con la propuesta que hizo la presidenta Bachelet”, dice Fernando Larraín, gerente general de la asociación gremial que agrupa a las administradoras.

-¿Cómo ven el aumento en 4% de la tasa de cotización?

-Nos parece que va en la línea correcta. Uno entiende que llegar y subir la tasa de un momento a otro, tiene efectos en el mercado laboral. Se podría esperar que esa gradualidad fuera un poco más corta. Espero que en la discusión parlamentaria quede establecido el tema del ajuste de expectativas porque cuando entre en régimen esta reforma en ocho años más, probablemente vamos a tener que volver a subir la tasa de cotización.

-¿Cómo reciben que otras entidades puedan gestionar el 4%?

-Este es un sector en que el año pasado se cambiaron 600 mil personas de AFP, donde las administradoras están acostumbradas a competir, por lo tanto que entren nuevos actores, lo veo positivo en el sentido que puede generar mayor libertad de elección de las personas, pero hay que tener claro dos cosas. Uno, que más actores no necesariamente significa mejor competencia. Tener muchos actores y que no estén bien regulados puede terminar en conflicto de interés, problemas de ofrecer recursos por ciertas cosas. El segundo punto, es que van a ingresar nuevos actores que van a hacer un cobro. Como las AFP cobran sobre salario no pueden incrementar el cobro, a no ser que suban las comisiones como un todo. Entonces, lo que puede terminar pasando, por el sólo hecho de generar más actores, finalmente es que los afiliados terminen pagando doble comisión.

-¿Qué le parece que se reduzca el encaje?

-Hay un diagnóstico de que pareciera que pudieran existir altas barreras de entrada. Hay ciertas barreras en el margen, pero en estricto rigor distintas empresas, organizaciones o personas pueden armar una AFP. Si el encaje es una gran barrera de entrada, la pregunta es ¿por qué existe el encaje? Existe porque busca alinear los incentivos de los accionistas con los fondos de los trabajadores. Ojo que cuando uno mueve ciertas perillas, se abren otras.

-¿Es eso seguro para los fondos de pensiones?

-Habrá que verlo bien pero la cuenta de la comisión versus la cuenta del fondo, van separadas, si llega a pasar algo en una AFP, los fondos de los trabajadores siguen siendo protegidos y seguirán siéndolo. El tema es qué pasa cuando alguna AFP, termina con una rentabilidad por debajo del promedio del sistema, donde ahí enteran encaje.

-También se podrá compartir fuerzas de venta y oficinas con las matrices. ¿Eso es positivo?

-Compartir fuerzas de venta o compartir estructuras para comercializar otro tipo de productos, me parece que no va en la línea de un sistema de protección a la pensión. Lo que hay que lograr al final del día es que la persona que vaya a la sucursal de la AFP o de las otras instituciones que ingresarían, la ayuden a construir su pensión.

-¿Todas estas medidas les permitiría bajar los costos de las AFP?

-No necesariamente porque la reforma como un todo, no es tan claro que permita bajar o subir costos. En el sistema australiano por ejemplo, se ve que hay muchos actores, más de 200, pero los costos son mayores que los del sistema chileno.

-¿Cómo reciben la idea de que las AFP puedan devolver utilidades?

-Hay que mirarlo en detalle pero nos parece adecuado que las AFP puedan tener mayor cercanía y grados de relación con sus afiliados. Hoy no hacen esta devolución porque aunque quisieran por ley no pueden hacerla. Uno podría ver la forma de compartirlo pero esa discusión es un poco mayor.

-¿Qué cosas le faltan al proyecto?

-Faltan varias cosas como que el 4% va a tener que subir en el corto y mediano plazo. También tiene incentivos para postergar la edad de jubilación, pero en cinco años más, vamos a estar viviendo más años y vamos a volver discutir el tema de la edad de jubilación. Sé que es un tema político sumamente complicado pero para las generaciones futuras, uno podría generar cambios.