AFP vende bonos globales y acciones chilenas

Mercados en Acción

En septiembre las AFP fueron compradores de renta variable en Europa y mercados emergentes, sumando US$118 millones en el primero y US$215 millones en China. En cuanto a la renta fija internacional, redujeron su exposición en más de US$447 millones, según un informe de HMC Capital. Por el lado de las inversiones locales, las AFP registraron una desinversión neta de US$ 28,5 millones en acciones chilenas. Las más golpeadas fueron Enelam con US $ 37,0 millones y Latam Airlines con US$ 12,1 millones, según un reporte de Bice Inversiones.